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Juegos Olímpicos de la Juventud

Team Chile confirma su delegación para los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026

Para la cuarta edición de la cita polideportiva juvenil en Senegal, del 31 de octubre al 13 de noviembre, nuestro país contará con 18 deportistas en 10 disciplinas.

Por Alfonso Zúñiga

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18 atletas representarán a Chile en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026.
© Mauricio Palma/Team Chile18 atletas representarán a Chile en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026.

En exactamente 10 días, el sábado 31 de octubre, se dará inicio en la ciudad senegalesa de Dakar a la cuarta edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud, donde habrá presencia confirmada del Team Chile en hasta 10 competencias.

En total serán 18 los deportistas que nos representarán en la cita polideportiva, donde el Comité Olímpico nacional (COCH) confirmó quiénes son los abanderados para la ceremonia inaugural en el Estadio Abdoulaye Wade de Diamniadio: la nadadora Laura Fingerhuth y el voleibolista de playa Gael Arias.

“Estamos muy contentos de que esta delegación de 18 deportistas pueda vivir la experiencia de unos Juegos Olímpicos Juveniles. Tendremos una buena representación, considerando que los cupos son asignados directamente por el Comité Olímpico Internacional. Será una experiencia única e irrepetible para nuestros seleccionados”, aseguró Miguel Ángel Mujica, presidente del COCH.

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La delegación del Team Chile para JJ.OO. de la Juventud

ATLETISMO

  • Roxana Ramírez – 100 metros planos
  • Valentina Cancino – 800 metros
  • Vittorio Gorziglia – Lanzamiento de Disco

BÁSQUETBOL 3×3

  • Daimy Balve
  • Isidora Cornejo
  • Constanza Mella
  • Victoria Sarce

NATACIÓN

  • Laura Fingerhuth – 50 y 100 metros pecho
  • Joaquín Gálvez – 50 y 100 metros pecho

VÓLEIBOL PLAYA

  • Gael Arias
  • Francisco Farías

SKATEBOARDING

  • Julieta Araya – Street

ESGRIMA

  • Sofía Bossay – Sable

ARTES MARCIALES

  • Renato Silva – Wushu

CICLISMO

  • Ana Fierro – Ruta

TRIATLÓN

  • Raimundo San Martín

TENIS DE MESA

  • Catalina Ramírez

ECUESTRE

  • Bruna de Rossetti
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¿Cuándo se desarrolla el evento?

Con la participación del Team Chile, los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 se llevarán a cabo en esta ciudad senegalesa desde el sábado 31 de diciembre hasta el domingo 13 de noviembre.

¿Cuántas medallas tiene el país?

En esta cita polideportiva, nuestro país se ubica en el puesto 64° del medallero histórico con una medalla de oro, gracias a la actuación del fútbol femenino en la primera edición del evento, en Singapur 2010.

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