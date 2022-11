Con más de dos millones de votos de diferencia, el triunfo a Luiz Inácio Lula da Silva en la reciente elección presidencial brasileña no ha traído toda la paz que se esperaba en el gigante sudamericano.

El domingo 30 de octubre, el candidato del Partido de los Trabajadores (PT) obtuvo el 50,9% de los sufragios (60.345.999 votos) contra el 49.1% (58.206.354 votos) de Jair Bolsonaro (Partido Liberal) en las elecciones más reñidas de la historia del país, marcando además otro hito: Bolsonaro es el primer presidente que no logra la reelección desde que se permite tal situación, en 1997.

Por si fuera poco, y tal como sucede en otros países sudamericanos, los camioneros mostraron su poder y sus ansias de golpe de Estado, cuado decidieron bloquear al menos 70 puntos en carreteras de todo el país, hechos ocurridos entre la noche del domingo y del lunes, como protesta por la derrota del líder de la ultraderecha.

La Policía Federal de Carreteras detalló que los estados que han registrado bloqueos son Río de Janeiro, Minas Gerais, Sao Paulo, Río Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Roraima, Pará, Goiás y el Distrito Federal de Brasilia.

La diputada y presidenta del PT, Gleisi Hoffmann, escribió en Twitter que ese “movimiento de camiones paralizando carreteras, eminentemente político, perjudica al país y al pueblo. Las autoridades regionales y nacionales tienen que tomar medidas urgentes. ¿Será la Policía de Carreteras tan rápida para resolver ese bloqueo como fue para los electores del noreste?”, agregó Hoffmann.

¿Qué dijo Bolsonaro?

Pasadas más de 36 horas desde el resultado oficial, Jair Bolsonaro aún no se ha pronunciado sobre el triufo de Lula, quien cumplirá si tercer período al mando de Brasil a partir del 1 de enero de 2023.

Pese a que numerosos jefes de Estado extranjeros han felicitado a Lula, incluyendo al presidente chileno Gabriel Boric, Bolsonaro sigue sin hablar, paseando del Palacio da Alvorada en Brasilia al Palacio de Planalto, sede del poder del Ejecutivo.

El senador brasileño Flavio Bolsonaro, hijo mayor del presidente, afirmó el lunes que no van a "desistir" de Brasil y agradeció el apoyo de los votantes de su padre: "¡Gracias por cada uno que nos ayudó a rescatar el patriotismo, que rezó, fue a la calle, dio su sudor por el país que está funcionando y dio a Bolsonaro la mayor votación de su vida!", indicó el legislado aunque no aclaró si reconoce o no el triunfo de Lula.