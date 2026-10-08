Destacó ante el campeón del futbol chileno y ahora se enfoca en las cuatro finales de Cobreloa por la Primera B: “Depende de nosotros”

Hugo Araya fue el encargo de comandar al elenco minero ante Coquimbo y tras la eliminación de Copa Chile se mentaliza en las cuatro finales por el ascenso.

Cobreloa quedó fuera de competencia de la Copa Chile. El elenco de Mario Salas fue eliminado por Coquimbo Unido, en una llave donde pusieron sobre las cuerdas al actual campeón de la Liga de Primera.

Tanto en la ida como en la revancha, equipararon fuerzas y pese a ser un equipo del ascenso demostraron que están para cosas grandes. Si hasta Hernán Caputto se vio obligado a meter a titulares para hacerle frente al huracán naranja.

ver también Los titulares salvaron a Coquimbo Unido: triunfo ante Cobreloa y saca pasajes para los cuartos de Copa Chile

Lo que también se reflejó en el gran rendimiento de Hugo Araya bajo los tres palos y que fue el encargado de liderar a los más jóvenes en este desafío copero. “Veníamos a hacer nuestro partido, con muchos jóvenes. Se peleó hasta el último. Jugamos con equipos de Primera y nos vimos bastante bien”, confesó el guardameta que fue destacado por su labor en TNT Sports.

Pero a su vez, el joven oriundo de San Vicente de Tagua Tagua recalcó que ya no hay excusas y el enfoque debe ser totalmente en la Primera B.

“Quedan cuatro fechas que es la recta final. Es lo más importante que nos viene quedando. Nos toca Copiapó que es una cancha difícil. Ellos se hacen fuerte de local. Pero venimos bien, con la ilusión y la esperanza de lograr el objetivo a final de año”, apuntó el portero de 25 años.

Las cuatro finales de Cobreloa para conseguir el ascenso: “Depende de nosotros”

Cobreloa es puntero en la Primera B con 48 unidades, una más que San Luis y cuatro de distancia sobre Santiago Wanderers. En la recta final de cuatro partidos, el primero será justamente de visita ante Copiapó este domingo 11 de octubre.

Tras ello, reciben en Calama a Recoleta el 17/10. Luego serán visitantes ante Rangers el 24/10 y cierran la campaña nuevamente de local el 1/11 cuando reciban a Puerto Montt.

ver también Cobreloa y San Luis por ascenso: las cuatro finales para definir al campeón de la Primera B

Lo que tiene más que motivado al plantel. A tal punto que la lucha en el arco tiene Hugo Araya con Diego Tapia peleando palmo a palmo por el puesto de titular.

“Depende de nosotros. Hay una competencia sana en el arco. Eso aporta bastante al equipo. Personalmente, cuando me toque voy a aportar lo máximo al equipo”, recalcó Araya.

Por lo mismo, se entregan al máximo en cada partido y entrenamiento ya que nadie dejar escapar esa chance de ascender nuevamente al fútbol de honor. “Tenemos muy buena relación con Diego. Los dos hemos elevado el nivel y al que le toque lo hará de la mejor manera para conseguir los objetivos”, sentenció.