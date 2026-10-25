El atacante del Cacique terminó con mucho dolor en el Estadio Santa Laura tras una dura entrada del defensor.

Colo Colo vivió una amarga jornada en el Estadio Santa Laura al apenas empatar 1-1 ante Palestino. Los albos sumaron su cuarto partido sin ganar y la amplía ventaja que llegaron a tener en la cima rápidamente se ha ido desvaneciendo con el correr de las fechas.

Para más remate las lesiones podrían a empezar a complicar la planificación de Fernando Ortiz, quien además de levantar a un equipo que anímicamente está dejando muchas dudas, tendrá que saber encontrar más variantes en el plantel.

Y es que una de las imágenes que más preocupación generó tras la igualdad ante los árabes fue el estado en que terminó Leandro Hernández, quien apenas pudo terminar el partido por una feroz plancha que le pegó Dilan Zúñiga.

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La lesión que sufrió Leandro Hernández en Colo Colo

Luego del compromiso se supo que el atacante albo sufrió una contusión fuerte en el peroné. Por lo mismo, salió con evidente dolor del Estadio Santa Laura directo a la clínica para hacerse exámenes médicos y saber la cuantía de la lesión.

Una pésima noticia que llega justo cuando Hernández ya acumulaba varios partidos sin marcar diferencias en el ataque albo y que, en caso de ser una dolencia de palabras mayores, podría sacarlo de acción algunos compromisos.

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El próximo partido de Colo Colo

Los albos volverán a la acción ante Universidad de Concepción por la fecha 26 de la Liga de Primera este viernes 30 de octubre a las 19:00 horas en el Estadio Monumental.

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En síntesis