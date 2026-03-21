Nuevo desafío para el Colo Colo de Fernando Ortiz. El cuadro popular, puntero de la Liga de Primera 2026, enfrenta a Coquimbo Unido, campeón de la pasada edición, esta vez por la Copa de la Liga.

Para este encuentro, a jugarse en el Estadio Monumental, los Piratas vienen con las dudas creadas en el torneo nacional. Si el año pasado Coquimbo Unido era invencible, este 2026 se han visto todas sus falencias.

Por eso, también este partido tiene atisbos de redención para el elenco coquimbano. La Copa de la Liga, en su primera edición, es un premio que parece al alcance de la mano, si se vuelve a alcanzar el nivel del 2025.

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Habló un pirata

Delantero de Coquimbo Unido y de especial trayectoria, Luis Riveros se dio el tiempo de hablar con Radio ADN sobre el partido con Colo Colo por la Copa de la Liga. El paraguayo ha tenido un largo recorrido en el fútbol chileno, debutando incluso en nuestro país.

“Llegamos muy ilusionados, es un nuevo torneo y tenemos un plantel importante para competir en todos los frentes. Ahora es la Copa de la Liga y tenemos que darle la importancia”, empezó diciendo en su análisis del duelo ante Colo Colo.

“Es un rival grande, uno de los equipos más populares del país, pero tenemos que darle importancia a lo que tenemos que hacer nosotros, no preocuparnos tanto del rival“, añadió.

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“No hay que mirar en menos ningún torneo. Ahora tenemos la Copa de la Liga, está el torneo, la Copa Chile y después se viene la Copa Libertadores. Ninguno va a ser más importante que otro, sino el próximo partido a disputar”, cerró el paraguayo que debutó profesionalmente en la Universidad de Concepción, en 2016.

Al paraguayo no se le ha abierto el arco este 2026 | Photosport

En resumen…

Fernando Ortiz dirige al club Colo Colo, actual puntero de la Liga de Primera 2026.

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Coquimbo Unido, campeón de la edición pasada, enfrenta a Colo Colo en el Estadio Monumental.

El delantero paraguayo Luis Riveros debutó profesionalmente en la Universidad de Concepción en 2016 y ahora le manda un recado a Colo Colo.