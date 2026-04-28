Mientras muchos ya palpitan el Mundial 2026, otras selecciones ya están en modo proceso 2030 para volver a disputar la Copa del Mundo. Una de ellas es Perú, quien tiene novedades.

Es que tras quedarse sin jugar la cita una vez más y pelear el último lugar con la selección chilena en las Eliminatorias, los incaicos tomaron una decisión. De la mano de su DT, Mano Menezes, anunció que llevará partidos a jugar en altura como local.

“La idea está clara. Nosotros vamos a jugar en altura… Ya está confirmado, vamos a jugar en Lima, pero también vamos a jugar en altura”, dijo el DT tras su ronda por el país, confirmando la decisión.

Así planea Perú el 2030

Mano Menezes aterrizó en Perú como DT de esa selección y apuesta por la receta de Bolivia, que se hizo fuerte jugando en altura en las pasadas Eliminatorias. El entrenador brasileño explicó su decisión.

Mano Menezes en Perú. / Foto: selección peruana.

“Para nosotros siempre es bueno, fuimos muy bien recibidos. Fuimos allí con la intención de hacer el trabajo de observación que necesitábamos hacer. Ahora reunimos los datos importantes y pronto tomaremos las decisiones que necesitamos tomar”, avisó.

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Por ahora, según palabras del entrenador de Perú hay confirmados tres de los cuatro estadios inscritos para el próximo proceso. Falta aún uno más por decidir, para jugar en altura.

Perú tuvo un amistoso con la Roja, perdiendo en Rusia /Photosport

Las sedes definidas son los estadios Nacional y Monumental en Lima, Inca Garcilaso De La Vega y uno más por oficializar. Perú apostará por llevar a los “grandes” a jugar a la altura.

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