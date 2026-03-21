Colo Colo se enfrentará este sábado al campeón vigente de la liga chilena, Coquimbo Unido, y esta vez en un nuevo campeonato: La copa de la liga 2026 que acaba de comenzar.

Los Piratas y los Albos buscarán con todo el triunfo, ya que este nuevo campeonato no permite margen de error, donde solo un equipo por grupo clasifica a la siguiente fase.

¿Dónde ver y a qué juega Colo Colo vs. Coquimbo Unido?

El partido está programado para este sábado 21 de marzo a las 18:00 horas en el Estadio Monumental, donde la transmisión TNT Sports Premium, HBO Max y DGO.

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Así llega Colo Colo y Coquimbo Unido a la Copa de la Liga

Los albos están dejando atrás un complejo 2025 donde no lograron la clasificación a ninguna de las competencias internacionales, donde en estas 7 fechas el equipo que dirige Fernando Ortiz se ha posicionado como puntero de la tabla de posiciones con 15 puntos.

Por otra parte, los Piratas levantaron el 2025 por primera vez en su historia el título de Campeones de la Liga de Primera y por ende, anotaron su nombre en la nueva edición de Copa Libertadores.

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Sin embargo, en esta nueva temporada han tenido un tenso inicio, posicionándose en el puesto número 11 de la tabla sumando tres victorias y cuatro derrotas.

En síntesis: