En poco más de dos semanas, comienza la fase de grupos en la Copa Libertadores 2026, donde tanto Coquimbo Unido como Universidad Católica deberán atravesar caminos dispares durante los siguientes dos meses.

Mientras los “piratas” serán parte del Grupo B junto con Nacional de Montevideo, Universitario de Perú y Deportes Tolima de Colombia; los cruzados cayeron al Grupo D nada menos que ante Boca Juniors, Cruzeiro y Barcelona de Guayaquil.

A la espera que la Conmebol dé a conocer en sus canales oficiales la programación con los partidos en fase de grupos, tanto Coquimbo como Católica ya conocen el fixture que deberán atravesar en la Copa Libertadores.

ver también U Católica al “Grupo de la Muerte” y Coquimbo celebra: así quedan los chilenos en Copa Libertadores 2026

El fixture de Coquimbo y Católica en Copa Libertadores

Como ambos cuadros nacionales provienen del bombo 3 en el sorteo, su camino ya está diagramado de antemano por el ente rector del fútbol sudamericano. Los dos abrirán su participación como locales, después tendrán dos juegos de visita, otros dos de local y cierran en calidad de forastero.

EL CAMINO DEL “PIRATA”

Semana del 7 de abril / Coquimbo vs. Nacional / Estadio Francisco Sánchez Rumoroso

Semana del 14 de abril / Universitario vs. Coquimbo / Estadio Monumental de Lima

Semana del 28 de abril / Deportes Tolima vs. Coquimbo / Estadio por confirmar

Semana del 5 de mayo / Coquimbo vs. Universitario / Estadio Francisco Sánchez Rumoroso

Semana del 19 de mayo / Coquimbo vs. Deportes Tolima / Estadio Francisco Sánchez Rumoroso

Semana del 26 de mayo / Nacional vs. Coquimbo / Estadio Gran Parque Central de Montevideo

LA CRUZADA CONTINENTAL

Semana del 7 de abril / Universidad Católica vs. Boca Juniors / Claro Arena

Semana del 14 de abril / Cruzeiro vs. Universidad Católica / Estadio Mineirão de Belo Horizonte

Semana del 28 de abril / Barcelona vs. Universidad Católica / Estadio Monumental de Guayaquil

Semana del 5 de mayo / Universidad Católica vs. Cruzeiro / Claro Arena

Semana del 19 de mayo / Universidad Católica vs. Barcelona / Claro Arena

Semana del 26 de mayo / Boca Juniors vs. Universidad Católica / Estadio La Bombonera de Buenos Aires

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En síntesis