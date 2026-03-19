Llegó el momento y los equipos chilenos supieron su suerte internacional. Por eso, en U Católica y el campeón Coquimbo Unido estuvieron atentos a la TV para saber sus rivales en los grupos de Copa Libertadores.

Ambos equipos ocuparon el Chile 1 y Chile 2 del año pasado, quedando como únicos representantes nacionales en el torneo. Eso, porque O’Higgins y Huachipato no lograron avanzar y se quedaron en la fase previa.

Cruzados y piratas integraron el bombo 3 del torneo, el cual contempla el ranking en el continente. Por eso sí o sí debían enfrentar a gigantes sudamericanos en la Copa Libertadores, como terminó sucediendo.

Estos son los grupos de Coquimbo y U Católica en Copa Libertadores

Coquimbo Unido fue el primero en salir en la papeleta, siendo sorteado para el Grupo B. Ahí quedó emparejado con Nacional de Uruguay, Universitario de Perú y Deportes Tolima, de Colombia.

cruzados y piratas listos con sus grupos en el torneo /Photosport

Por su parte, la U Católica será parte del Grupo D, para muchos el “Grupo de la Muerte”. Ahí estarán Boca Juniors, Cruzeiro y Barcelona de Ecuador. Daniel Garnero y compañía tendrán dura tarea en el torneo, con peor suerte que los piratas.

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La Copa Libertadores en su fase de grupos se jugará desde el 8 de abril hasta el 27 de mayo de 2026. Además, Conmebol avisó que la gran final será el 28 de noviembre, en el Estadio Centenario de Uruguay.

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“Estamos decididos a conseguir que el fútbol sudamericano sea una fiesta. Se vienen campeonatos excepcionales y que el respeto sea el 1°. Suerte a todos los participantes”, dijo Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol.

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