La Conmebol realizó el sorteo de grupos para la Copa Sudamericana 2026 y los tres equipos chilenos conocen rivales para la segunda competencia de clubes del fútbol sudamericano.
O’Higgins tendrá al Sao Paulo de Brasil como gran escollo, mientras Palestino deberá enfrentar a Gremio como cabeza de serie. Audax Italiano tendrá en frente al siempre complicado Olimpia, además de Vasco Da Gama.
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Grupos Copa Sudamericana 2026
GRUPO A
America de Cali (Colombia)
Tigre (Argentina)
Macará (Ecuador)
Alianza Atlético (Perú)
GRUPO B
Atlético Mineiro (Brasil)
Cienciano (Perú)
Puerto Cabello (Venezuela)
Juventus (Uruguay)
GRUPO C
Sao Paulo (Brasil)
Millonarios (Colombia)
Boston River (Uruguay)
O’Higgins (Chile)
GRUPO D
Santos (Brasil)
San Lorenzo (Argentina)
Deportivo Cuenca (Ecuador)
Recoleta (Paraguay)
GRUPO E
Racing (Argentina)
Caracas (Venezuela)
Independiente (Bolivia)
Botafogo (Brasil)
GRUPO F
Gremio (Brasil)
Palestino (Chile)
Montevideo City Torque (Uruguay)
Deportivo Riestra (Argentina)
GRUPO G
Olimpia (Paraguay)
Vasco Da Gama (Brasil)
Audax Italiano (Chile)
Barracas Central (Argentina)
GRUPO H
River Plate (Argentina)
Red Bull Bragantino (Brasil)
Blooming (Bolivia)
Carabobo (Venzuela)