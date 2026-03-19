La Conmebol realizó el sorteo de grupos para la Copa Sudamericana 2026 y los tres equipos chilenos conocen rivales para la segunda competencia de clubes del fútbol sudamericano.

O’Higgins tendrá al Sao Paulo de Brasil como gran escollo, mientras Palestino deberá enfrentar a Gremio como cabeza de serie. Audax Italiano tendrá en frente al siempre complicado Olimpia, además de Vasco Da Gama.

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Definidos los grupos de Copa Sudamericana 2026.

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Grupos Copa Sudamericana 2026

GRUPO A

America de Cali (Colombia)

Tigre (Argentina)

Macará (Ecuador)

Alianza Atlético (Perú)

GRUPO B

Atlético Mineiro (Brasil)

Cienciano (Perú)

Puerto Cabello (Venezuela)

Juventus (Uruguay)

GRUPO C

Sao Paulo (Brasil)

Millonarios (Colombia)

Boston River (Uruguay)

O’Higgins (Chile)

GRUPO D

Santos (Brasil)

San Lorenzo (Argentina)

Deportivo Cuenca (Ecuador)

Recoleta (Paraguay)

GRUPO E

Racing (Argentina)

Caracas (Venezuela)

Independiente (Bolivia)

Botafogo (Brasil)

GRUPO F

Gremio (Brasil)

Palestino (Chile)

Montevideo City Torque (Uruguay)

Deportivo Riestra (Argentina)

GRUPO G

Olimpia (Paraguay)

Vasco Da Gama (Brasil)

Audax Italiano (Chile)

Barracas Central (Argentina)

GRUPO H

River Plate (Argentina)

Red Bull Bragantino (Brasil)

Blooming (Bolivia)

Carabobo (Venzuela)