El jugador que casi llega a Colo Colo y que ahora tendrá que enfrentarlo: “No se llegó a…”

En el mercado de fichajes, sonó en dos de los grandes. Es por eso que, tras su fallido paso a Colo Colo, ahora puede tener su revancha.

Por Jose Arias

© FELIPE ZANCA/PHOTOSPORTEl jugador que estuvo a nada de Colo Colo.

Audax Italiano y Colo Colo se verán las caras en la sexta fecha de la Liga de Primera. Dos equipos que vienen de una derrota y que intentarán afiatarse en el torneo local.

Eso sí, lo de Colo Colo parece perentorio. Esto, porque Fernando Ortiz hace rato que viene siendo cuestionado y, el pasado fin de semana, cayó ante la Universidad de Chile en una nueva edición del Superclásico.

Sin duda, también hay un tema con los jugadores. No hay un desempeño descollante por parte de los refuerzos y algunos que el año pasado se veían bien, han ido bajando el ritmo. Hubo uno que estará en la vereda de al frente, que bien pudo jugar en Colo Colo.

Matus habla de su casi llegada a Colo Colo

Esteban Matus fue, este mercado y el pasado, parte de los jugadores que más dio de qué hablar. El lateral izquierdo de Audax Italiano fue pretendido por Universidad de Chile y por Colo Colo. De hecho, a los primeros simplemente no habría llegado, a mitad del año pasado, por el problema acaecido con el arribo de Eduardo Vargas a la U.

El carrilero habló en la previa del duelo ante Colo Colo. Lo hizo ante las cámaras de DSports, donde contó su cercanía con el Cacique en el mercado de fichajes. “Hubo conversaciones con mi representante y no se llegó a nada oficial”, empezó diciendo.

“Sé que las cosas las estoy haciendo bien. Por eso, esos equipos así me vienen a buscar y eso es lo que quiero reafirmar este año”, añadió Matus, quien estará en el duelo ante Colo Colo.

En resumen…

  • Esteban Matus confirmó conversaciones con su representante para un posible fichaje por Colo Colo.
  • El lateral de Audax Italiano enfrentará al equipo de Fernando Ortiz este 7 de marzo.
  • El duelo corresponde a la sexta fecha de la Liga de Primera división chilena.

¿Cómo está la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026?

