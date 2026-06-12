“Hay miedo”: Entregan nuevos detalles de denuncia de O’Higgins y caso llega a Fiscalía

En las últimas horas se reveló que el club desvinculó a un trabajador por “grave invasión a la privacidad” de sus jugadores.

Un complejo escenario enfrenta O’Higgins de Rancagua a horas de disputar la última fecha de la primera rueda de la Liga de Primera, lo que será esté sábado cuando visite a Coquimbo Unido. Esto por la grave denuncia que reveló en sus redes sociales y que afecta directamente a su categoría Sub 20.

A través de un comunicado se indicó que hubo una “grave invasión de privacidad”. Lo que luego el club indicó que se trataba de un ex trabajador. “Se encontraba involucrado una persona que pertenecía al personal de nuestra institución“, expresaron.

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“En este momento de profundo pesar, nuestra prioridad es el resguardo, acompañamiento y protección de nuestros deportistas y sus familias“, enfatizó la institución celeste.

El tema es que este viernes se sumaron nuevos detalles a la denuncia. Incluso se indicó que podrían haber más afectados en medio de la investigación que ya está en Fiscalía.

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En la Región de O’Higgins existe preocupación por el caso que se denunció. En especial por que los afectados son los jugadores juveniles de la institución.

Tema que fue abordado en la Radio Rancagua durante la jornada de este viernes. En el espacio detallaron que el hecho ocurrió hace una semana en Viña del Mar, en el partido que disputaron ante Everton.

“Cuando se estaban en el camarín se dieron cuenta que había una cámara, que era del porte de una caja chica”, explicaron. En primera instancia se acusó a Everton y hasta se indicó que les caerían las penas del infierno por la denuncia que se venía.

Sin embargo, en el retorno a Rancagua se logró identificar que pertenecía a un funcionario del club. “Hay miedo por la cantidad de material. Él involucrado estuvo más de diez años en la institución”, complementaron en la Radio Rancagua.

En el club se realizó una reunión interna con apoderados de los jugadores y se indicaron las decisiones a seguir. Lo primero ya fue la salida del involucrado, y este viernes ya se detalló que se realizó la denuncia en la Fiscalía de Rengo.

Además para la protección de los jugadores juveniles de toda la institución se creó un canal de denuncia interno para evitar este tipo de acciones tan repudiables.