34 años tuvieron que pasar para que Coquimbo Unido regrese a la Copa Libertadores y lo hará nada menos que como el campeón del fútbol chileno, en un grupo que en el papel aparece muy “parejo”, pero que genera varias interrogantes.

“Desde lo estadístico podría verse como un grupo accesible, pero ahora lo más importante es prepararse para llegar de la mejor manera. Siempre se puede competir y es lo que buscaremos”, afirmó su técnico Hernán Caputto en diálogo con RedGol.

En ese aspecto, desde esta tribuna le daremos una mano a Coquimbo y le presentaremos cómo llegan tanto Nacional de Montevideo como Universitario de Perú y Deportes Tolima de Colombia a su grupo por Copa Libertadores.

ver también La declaración de Caputto que ilusiona a los hinchas de Coquimbo en la Libertadores: “Siempre se puede…”

Así es el grupo de Coquimbo en Copa Libertadores

NACIONAL, EL CABEZA DE SERIE

Imagen: @Nacional

El actual campeón uruguayo es el único de esta zona que sabe lo que es conquistar el certamen continental, pues lo hizo en tres ocasiones: en 1971, 1980 y 1988, siendo el último equipo de ese país en lograr el título.

El comienzo de esta temporada no es de los mejores, de hecho, se ubican en la octava posición con 10 puntos en el Apertura 2026 y perdieron el Clásico ante Peñarol como local. Su técnico Jadson Viera está en constante cuestionamiento público. La Libertadores aparece como la oportunidad para afirmarse.

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UNIVERSITARIO, EL TRICAMPEÓN PERUANO

Imagen: @Universitario

Tras un exitoso ciclo a nivel local, con Jorge Fossati como entrenador, el conjunto crema busca finalmente consolidar su desempeño en el ámbito internacional, donde su mejor campaña en Copa Libertadores fue la final de 1972.

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Con el español Javier Rabanal en el banco, la escuadra peruana actualmente está tercera con 14 puntos en el Apertura 2026 y entre sus principales figuras están el volante Jairo Concha, el delantero Edison “Oreja” Flores y su gran refuerzo, Lisandro Alzugaray, ex goleador en Liga de Quito.

DEPORTES TOLIMA, EL VERDUGO DE LOS CHILENOS

Imagen: Photosport

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Un nuevo “viejo” conocido para nuestro balompié, que viene de sacar de la Copa Libertadores a O’Higgins. La escuadra que dirige Lucas González es el mejor equipo colombiano de la actualidad, entre los que juegan el torneo continental, al estar sexto con 19 unidades en el Apertura.

El arquero brasileño Neto Volpi, el ex UC Bryan Rovira, el creativo Juan Pablo Torres y el ‘9’ Luis Sandoval son las figuras de un equipo que puede verse obligado a salir de su ciudad, Ibagué, luego que Conmebol rechazara el Estadio Manuel Murillo para fase de grupos.

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Así queda el grupo de los “piratas”