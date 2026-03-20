Coquimbo Unido por fin pudo conocer su grupo en la Copa Libertadores 2026. El campeón vigente del fútbol chileno dirá presenta en el B junto a Nacional de Uruguay, Universitario de Perú y Deportes Tolima.

Si lo comparamos con la durísima zona que le tocó al otro representante de Chile, Universidad Católica (junto a Boca, Cruzeiro y Barcelona), podemos decir que la suerte le sonrió a los de la cuarta región.

Así por lo menos lo siente su entrenador Hernán Caputto, quien tras conocer el destino de sus dirigidos contestó el llamado de RedGol para dejar en claro que están dadas las condiciones para competir de manera seria.

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Caputto confía en su Coquimbo Unido para la Copa Liberadores 2026

El DT del cuadro pirata afirmó que “es un grupo interesante. Será duro, como todos los partidos de copa, con rivales que siempre son difíciles. Contento de que ya conocemos el grupo y ahora toca preparase”.

“Desde los estadístico podría verse como un grupo accesible, pero ahora lo más importante es prepararse para la mejor manera”, agregó.

Hernán Caputto enfrentará la Copa Libertadores atravesando un irregular año con Coquimbo Unido. | Foto: Photosport.

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Para cerrar, el ex arquero fue enfático en declarar que “siempre se puede competir y es lo que buscaremos en Coquimbo Unido”.

Cabe recodar que Coquimbo Unido registra solo una participación en la Copa Libertadores. Esta data del 1992, cuando fue colista del Grupo 1 detrás de Newell’s Old Boys, Universidad Católica, San Lorenzo y Colo Colo.

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En síntesis

Coquimbo Unido integra el Grupo B con Nacional, Universitario de Perú y Deportes Tolima.

El entrenador Hernán Caputto calificó el sorteo de la Copa Libertadores como un grupo interesante.

El club registra su segunda participación histórica tras su debut en el año 1992.

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