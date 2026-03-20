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Copa Libertadores

En Católica ya se ven eliminados de la Copa Libertadores 2026 tras el sorteo: “Es un grupo muy…”

Jorge Aravena, emblema del cuadro cruzado, se mostró muy pesimista de la suerte del equipo de Daniel Garnero en arena internacional.

Por Patricio Echagüe

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A la UC le tocó un grupo durísimo en la Copa Libertadores 2026.
© Photosport.A la UC le tocó un grupo durísimo en la Copa Libertadores 2026.

Universidad Católica por fin pudo conocer su suerte en esta Copa Libertadores 2026 tras el sorteo de la fase de grupos. Lamentablemente y tras una larga espera de cuatro años de volver a jugar el torneo, la zona que le tocó a los cruzados es a lo menos compleja pensado en clasificar.

Y es que Boca Juniors de Argentina, Cruzeiro de Brasil y Barcelona de Guayaquil aparecen como un grupo durísimo para los dirigidos por Daniel Garnero, quienes además tampoco han podido brillar del todo en este año.

El pesimismo es casi total en las huestes cruzadas. Así lo dejó demostrado un emblema del club como Jorge Aravena, quien en charla con RedGol aseguró que las opciones de hacer un buen papel son mínimas.

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El pesimismo reina en Universidad Católica

Tras ver el sorteo el Mortero aseguró a nuestro sitio que “es un grupo complicado, con tres rivales muy fuertes. Tendrían que jugar muy mal en la copa para que Universidad Católica tenga alguna opción de clasificar”.

“Hay que ir a jugar Guayaquil, donde hace un calor insoportable y enfrentar a dos campeones como Boca y Cruzeiro. Es un grupo muy jodido”, agregó.

La imagen con que Universidad Católica presentó su grupo en la Copa Libertadores 2026. | Foto: Cruzados.

La imagen con que Universidad Católica presentó su grupo en la Copa Libertadores 2026. | Foto: Cruzados.

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Para cerrar y viendo los rivales a enfrentar, el ex mediocampista fue claro en decir que “objetivamente hablando las posibilidades son mínimas para Universidad Católica”.

El próximo partido de Universidad Católica

Los cruzados preparar su debut para la Copa de la Liga 2026, certamen en que en su primer partido enfrentarán a Universidad de Concepción este domingo 22 de marzo a las 18:00 horas en el Claro Arena.

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En síntesis

  • Universidad Católica enfrentará a Boca Juniors, Cruzeiro y Barcelona en el Grupo B.
  • El entrenador Daniel Garnero dirige al equipo tras cuatro años sin jugar el torneo.
  • Jorge Aravena afirmó que las posibilidades de clasificar para el club son mínimas.
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