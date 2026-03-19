Previo a que tanto Coquimbo Unido como Universidad Católica conocieran a sus rivales en la fase de grupos en Copa Libertadores 2026, la Conmebol sorprendió a todos en medio del sorteo al anunciar una importante noticia.

Fue su presidente, Alejandro Domínguez, que en medio de un extenso monólogo hizo oficial que van a aumentar los montos a repartir por concepto de premios en el máximo certamen continental, algo que los cuadros chilenos miran con atención.

En total, será un alza del 10 por ciento en los emolumentos que recibirán los clubes por mérito deportivo, es decir, por triunfo o por avanzar de rondas, manteniéndose inalterable los US$3 millones de dólares que obtiene cada club por participar en Copa Libertadores.

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Los millonarios premios que buscan Coquimbo y UC en Libertadores

Por cada triunfo que “piratas” y “cruzados” consigan en esta edición del torneo continental, la Conmebol les pagará un total de US$340 mil dólares, 10 mil más que en 2025. Si uno de los chilenos o ambos clasifican, las cifras suben como la espuma.

Si Coquimbo y la UC llegan a meterse en octavos de final en Copa Libertadores, recibirán de parte de Conmebol la cifra de US$1.250.000 dólares. Si llegan a cuartos, ganarán US$1.700.000. Por avanzar a semifinales, obtendrán US$2.300.000.

En caso de clasificar a una final del torneo, obtendrán en sus arcas otros US$7 millones de la moneda estadounidense. Y si logran hacer historia para convertirse en campeón de América, recibirán un cheque por nada menos que US$25 millones de dólares.

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En síntesis