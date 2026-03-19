Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Copa Libertadores

Coquimbo y UC se soban las manos: Conmebol aumenta montos de premios en Libertadores

El presidente del organismo, Alejandro Domínguez, anunció en alza en un 10% de los emolumentos que pueden recibir los equipos por desempeño deportivo en el torneo.

Por Alfonso Zúñiga

Sigue a Redgol en Google!
Coquimbo y Católica pueden recibir millonarios premios en Copa Libertadores.
© Photosport/GeminiCoquimbo y Católica pueden recibir millonarios premios en Copa Libertadores.

Previo a que tanto Coquimbo Unido como Universidad Católica conocieran a sus rivales en la fase de grupos en Copa Libertadores 2026, la Conmebol sorprendió a todos en medio del sorteo al anunciar una importante noticia.

Fue su presidente, Alejandro Domínguez, que en medio de un extenso monólogo hizo oficial que van a aumentar los montos a repartir por concepto de premios en el máximo certamen continental, algo que los cuadros chilenos miran con atención.

En total, será un alza del 10 por ciento en los emolumentos que recibirán los clubes por mérito deportivo, es decir, por triunfo o por avanzar de rondas, manteniéndose inalterable los US$3 millones de dólares que obtiene cada club por participar en Copa Libertadores.

U Católica al “Grupo de la Muerte” y Coquimbo celebra: así quedan los chilenos en Copa Libertadores 2026

ver también

U Católica al “Grupo de la Muerte” y Coquimbo celebra: así quedan los chilenos en Copa Libertadores 2026

Los millonarios premios que buscan Coquimbo y UC en Libertadores

Por cada triunfo que “piratas” y “cruzados” consigan en esta edición del torneo continental, la Conmebol les pagará un total de US$340 mil dólares, 10 mil más que en 2025. Si uno de los chilenos o ambos clasifican, las cifras suben como la espuma.

Si Coquimbo y la UC llegan a meterse en octavos de final en Copa Libertadores, recibirán de parte de Conmebol la cifra de US$1.250.000 dólares. Si llegan a cuartos, ganarán US$1.700.000. Por avanzar a semifinales, obtendrán US$2.300.000.

En caso de clasificar a una final del torneo, obtendrán en sus arcas otros US$7 millones de la moneda estadounidense. Y si logran hacer historia para convertirse en campeón de América, recibirán un cheque por nada menos que US$25 millones de dólares.

Publicidad

En síntesis

  • Alejandro Domínguez anunció un alza del 10% en premios para la Copa Libertadores 2026.
  • US$25 millones recibirá el equipo que logre coronarse campeón del torneo continental.
  • US$340 mil otorgará Conmebol por cada triunfo obtenido en la fase de grupos.
Lee también
La UC al "Grupo de la Muerte" y Coquimbo celebra: suerte chilena en la Copa
Copa Libertadores

La UC al "Grupo de la Muerte" y Coquimbo celebra: suerte chilena en la Copa

¡Hay grupos! El camino de los chilenos en Libertadores y Sudamericana
Copa Libertadores

¡Hay grupos! El camino de los chilenos en Libertadores y Sudamericana

DT interino se emociona por Jhon Cortés: "Dejó su familia y lazos de lado por..."
U de Chile

DT interino se emociona por Jhon Cortés: "Dejó su familia y lazos de lado por..."

Rebotaron los cheques: ¡la ANFP acusa que fue estafada!
Chile

Rebotaron los cheques: ¡la ANFP acusa que fue estafada!

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo