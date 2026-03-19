En un clásico de clásicos, U Católica y la U de Chile nuevamente salieron al baile en Argentina y no por alabanzas precisamente. Es que en medio del sorteo de Copa Libertadores se desataron las risas nuevamente por una confusión.

Esta vez fue el canal TyC Sports, acostumbrado a “pegarle” a los chilenos tras la rivalidad de la Roja campeona en Copa América, el que se confundió de Universidad. El momento fue captado rápidamente por los ágiles hinchas nacionales.

Julio Pavoni, periodista y relator de Boca Juniors golpeó la mesa. Tras conocerse el Grupo de la Muerte de U Católica en Copa Libertadores, lanzó la frase que dejó marcando ocupado a sus colegas. El comunicador confundió a los cruzados con la U de Chile.

Video: el divertido momento argentino con la U y U Católica

Mediante las pantallas de TyC Sports se vio el debate que sacó risas en nuestro país. Ahí el periodista Julio Pavoni afirmó que en el grupo de Boca, “la U es sin público en Chile, primer detalle. Pará, pará, vos querés información”.

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“La U Católica no tiene problemas, es la U de Chile”, lo rectificaron al instante, en momento que quedó captado en un video. Eso, en un error que se suele dar en plano internacional confundiendo a los equipos chilenos.

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Lo que sí es concreto es la ruta de U Católica en Copa Libertadores. En el llamado Grupo de la Muerte los cruzados chocarán precisamente ante Boca Juniors, Cruzeiro (Brasil) y Barcelona (Ecuador).

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Al respecto, Patricio Yáñez tomó la palabra rápidamente en ESPN F90 Chile y le puso presión a la UC y Coquimbo Unido. “Se ve un interés por competir en nivel internacional y hay que darle la importancia, en nuestra época te jugabas todo en ese ámbito”, aseguró.

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