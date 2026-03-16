El mercado de fichajes sigue dando sorpresas en el fútbol chileno, donde un jugador con una larga trayectoria en la liga nacional encontró nuevo club y se sumará al campeón del ascenso esta temporada. Levit Béjar se incorpora a Atlético Colina.

A través de sus redes, el club que se convirtió en campeón de la Tercera A el 2025 anunció la llegada del jugador.

“Nos alegra comunicar que Levit Bejar se incorpora oficialmente a Atlético Colina. El lateral derecho de 22 años se suma al Gigante de Chacabuco tras pasos por Coquimbo Unido, Deportes Concepción y, el más reciente, Universidad de Concepción. No tenemos dudas de que será un gran año juntos”.

La carrera de Levit Béjar

El jugador comenzó su carrera el 2023 en U de Concepción, pasando luego por Coquimbo Unido y Deportes Concepción a préstamo. Disputando la temporada 2025 junto al Campanil, donde lograron el campeonato de Primera B y ascendieron a la máxima liga del fútbol chileno.

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El 2026 de Atlético Colina

La escuadra campeona de Tercera A el 2025 logró su regreso al profesionalismo y busca mantener la categoría este año sumando a distintos refuerzos, ya que además de Bejar, anunciaron las llegadas de Mario Larenas, Gabriel Harding, Alejandro Contreras, Cristián Alarcón, Leonardo Naranjo, Juan José Echave, Matías Jiménez y John Bravo.

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Asimismo, el Gigante de Chacabuco anunció las renovaciones de Ignacio Contreras, Matías Colossi, Alexis Hormazábal, Martín Ochoa, Cristóbal Finch, Franco Gutiérrez, Gonzalo Mura, César Evans y Julio “Junior” Bórquez.

En síntesis: