A meses de iniciado el año, el mercado de fichajes no se cierra totalmente en el fútbol chileno y Mario Larenas, jugador con una larga carrera junto a Unión Española, fichó por un campeón del ascenso para esta temporada.

A través de sus redes, Atlético Colina, campeón de la Tercera A el 2025, confirmó la llegada del ex hispano. “Nos alegra comunicar que Mario Larenas se incorpora oficialmente a Atlético Colina. El lateral izquierdo llega para sumar toda su jerarquía y experiencia a la defensa del Gigante de Chacabuco”.

“Con una destacada trayectoria que incluye su participación en el Mundial Sub-20 de Turquía y una extensa carrera en Unión Española, Mario también registra pasos por Cobreloa y, recientemente, Deportes Antofagasta”, indicaron desde el cuadro de Colina”.

“No tenemos dudas de que su entrega será fundamental para los desafíos que vienen”, puntualizaron en el mensaje.

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La carrera de Mario Larenas

El jugador de 32 años comenzó su carrera junto a Unión Española el 2012, en sus series menores, pasando el 2013 al plantel adulto. El 2018 se despidió de los hispanos y salió a préstamo a Cobreloa, regresando al final de temporada. El 2023 fichó con Deportes Antofagasta, club con el que disputó el ascenso de Primera B el 2025.

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A nivel de selección, fue nominado al nacional sub-20 el 2013 para disputar el Campeonato Sudamericano de Fútbol Sub-20 en Argentina, también disputó la Copa Mundial Sub 20 en Turquía ese mismo año.

¿Cuándo juega Atlético Colina?

Colina jugará su primer partido de esta temporada de Segunda División el próximo 5 de abril contra Trasandino.