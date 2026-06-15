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Mundial

¡Le faltó un segundo! Suplente sueco queda a punto de hacer historia en el Mundial

Svanberg logró anotar un gol cuando llevaba apenas 17 segundos en la cancha, quedando cerca del récord de un uruguayo.

Por Felipe Escobillana

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Svanberg celebra junto a Isak el triunfo de Suecia
© Getty ImagesSvanberg celebra junto a Isak el triunfo de Suecia

Suecia selló una contundente victoria por 5-1 frente a Túnez en el último partido de la jornada dominical del Mundial 2026.

Abultado marcador que reafirmó el poderío ofensivo del conjunto europeo, que cerró el día con un espectáculo lleno de goles y emociones en el terreno de juego.

El encuentro estuvo cerca de tener un episodio histórico muy especia en Monterrey, teniendo como gran protagonista al mediocampista Mattias Svanberg.

El jugador del Wolfsburgo contribuyó a la aplastante victoria de su selección al anotar el cuarto gol, el que estuvo cerca de escribir con letras doradas en la historia de las Copas del Mundo, pero le faltó un segundo.

Mattias Svanberg (19) celebra su gol ante Túnez

Mattias Svanberg (19) celebra su gol ante Túnez

El gol de Svanberg para Suecia casi hace historia

Svanberg protagonizó una hazaña extraordinaria al marcar un gol apenas 17 segundos después de haber ingresado al campo como suplente, en el minuto 84.

Lo hizo antes de un tiro libre. En su primer contacto con el balón, conectó un potente derechazo cruzado en el área que dejó sin chances al portero tunecino.

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La acción fue revisada minuciosamente por el VAR ante las sospechas de un posible fuera de lugar; sin embargo, el tanto fue finalmente convalidado por un toque previo, permitiendo que la celebración de los europeos fuera completa.

El registro oficial de la FIFA actualizó su ranking de los goles más rápidos marcados por jugadores suplentes en la historia de los Mundiales.

Svanberg se metió en este selecto grupo histórico con sus 17 segundos, quedando apenas a un segundo de la marca del uruguayo Richard Morales (16 segundos en 2002) y superando el registro del danés Ebbe Sand (21 segundos en 1998).

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