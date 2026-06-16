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Selección chilena

Jürgen Klopp sorprende con un tremendo guiño a la selección chilena

El técnico del Liverpool apareció jugando pádel con la camiseta de la Roja, lo que ilusionó a los hinchas en redes.

Por Cristián Fajardo C.

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Klopp con la nueva camiseta de la selección chilena.
Klopp con la nueva camiseta de la selección chilena.

Una tremenda imagen fue la que entregó esta jornada el técnico Jürgen Klopp, quien apareció jugando pádel con amigos luciendo la camiseta de la selección chilena.

El histórico entrenador de Liverpool mostró un regalo que le hicieron hace unos días en la previa del Mundial 2026, cuando confundió la polera de la Roja por la de Colo Colo.

Fue el influencer Pedro Canales quien le obsequió la tercera camiseta del equipo nacional, la que le quedó gustando porque aprovechó de utilizarla haciendo deporte.

Klopp sigue con la camiseta de la Roja.

Klopp sigue con la camiseta de la Roja.

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Klopp juega con la camiseta de la selección chilena

Fue en las redes sociales de Jürgen Klopp donde mostró videos e imágenes luciendo la camiseta de la selección chilena, lo que hizo hasta sacar métricas a los hinchas nacionales.

En compañía de Dirk Nowitzki, Jessica Nowitzki, además del periodista Johannes B. Kerner, jugaron un particular partido de pádel, donde dejaron el registro en las plataformas digitales.

La mayor sorpresa fue la camiseta que utilizó el ex técnico del Liverpool, porque con la Roja que asemeja el desierto florido, participó activamente y se le vio muy feliz.

No nos queremos ilusionar para el futuro, pero al menos le gusta la camiseta de la selección chilena para el futuro; algo ya es algo…

Mira las imágenes:

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