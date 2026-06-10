El histórico DT del Liverpool fue mimado con una camiseta de la Roja para convencerlo de asumir el desafío, pero impactó con su simpatía.

Un especial encuentro tuvo el influencer chileno Pedro Canales, en un evento previo al Mundial 2026 en la Ciudad de México, donde se encontró cara a cara con Jürgen Klopp.

Muy en su estilo como hacen en DLT, aprovechó el momento, porque con camiseta en mano de la selección chilena, se le acercó para pedirle que sea el próximo entrenador de la Roja.

Con una tremenda disposición el histórico técnico del Liverpool lanzó una carcajada, pero luego sorprendió cuando le regalaron una camiseta de Chile: “¿Colo Colo?”.

Jürgen Klopp trabajará formalmente como comentarista estelar para la cadena alemana MagentaTV. (Photo by Dustin Satloff/Getty Images)

Klopp reconoció a Colo Colo

En pedir no hay engaño y eso es lo que aprovechó un chileno para pedir que Jürgen Klopp salga de sus nuevas funciones para asumir como el próximo entrenador de la Roja, algo que se tomó con mucho humor.

Pero fue tanta la buena onda, que en el momento de recibir la nueva camiseta alternativa de la selección chilena, que imita el desierto florido, el entrenador la confundió con la de Colo Colo.

Una duda que planteó en el video, pero que fue resulta de forma inmediata, con un pedido de que piense venir a la Roja a salvarnos de años de puras malas noticias.

Algo que agradeció el ex Liverpool pero que luego salió jugando mandando saludos y, como corresponde, agradecieno el obsequio,

Mira el video: