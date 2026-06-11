Los niños de la Escuela Horacio Johnson de Conchalí quedaron impactados con las fotografías, que los pusieron como protagonistas.

En una jornada previa al inicio del Mundial 2026 , el SLEP Los Libertadores aterrizó en la Escuela Horacio Johnson de Conchalí para entregar un reconocimiento de alto nivel. No se trataba de un trofeo deportivo tradicional, sino de algo mucho más valioso: el título al establecimiento con la mejor asistencia de todo el territorio.

Bajo la premisa educativa de que “entre más asistes, más aprendes”, la institución destacó el compromiso de los funcionarios y, sobre todo, de los estudiantes que día a día “salen a la cancha” para cumplir con sus deberes escolares. La ceremonia de entrega no escatimó en detalles para hacer sentir a los alumnos como auténticas estrellas del deporte nacional.

Locura por el álbum del Mundial 2026

En medio de una locura por el álbum del Mundial, la premiación incluyó la entrega de láminas personalizadas para estudiantes, funcionarios y hasta el director de la escuela.

Entre los destacados de la jornada estuvo Caleb, protagonista de uno de los momentos más emotivos. El estudiante, entusiasta seguidor del fútbol, pidió la carta del “mejor jugador del mundo”. La sorpresa fue total cuando recibió una lámina con su propia imagen, siendo validado como el número uno por su impecable registro de asistencia.

La actividad, que busca incentivar la presencialidad como factor clave del éxito educativo, culminó en la cancha de la escuela. Allí, entre aplausos de la comunidad educativa, regalaron una pelota del Mundial para disfrutar en los recreos y fomentar el deporte.

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