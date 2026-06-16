El volante hizo un llamado a conocer los hermosos paisajes que tiene Chile, además de contar en detalle su experiencia.

Mientras disfruta de sus vacaciones en el país, Erick Pulgar se armó de valor con un grupo de amigos, porque escaló el volcán Villarrica y mostró todo el recorrido en sus redes sociales.

Disfrutando de días libres que entregó el Flamengo durante el Mundial 2026, el volante aprovecha de recorrer el país con su familia y algunos amigos, pero le picó el bicho de la aventura.

Por lo mismo, el jugador de la selección chilena, mostró en sus plataformas digitales la gran hazaña para llegar a lo más alto del volcán, en una travesía que no fue para nada fácil y donde no todo el grupo pudo llegar.

Algo que relató en detalles con una invitación a sus seguidores a conocer los hermosos paisajes que tiene Chile, como el que mostró para todos sus hinchas en redes.

El jugador de la Roja en el cráter del volcán Villarrica.

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El relato de la aventura de Erick Pulgar en el volcán Villarrica

Partimos 12 amigos con la meta de conquistar el Volcán Villarrica. No todos llegaron a la cima, pero cada uno dio lo mejor de sí y llegó hasta donde pudo. Porque a veces la verdadera victoria está en atreverse a intentarlo.

Un agradecimiento especial a nuestro guía @pancho_duath , por su experiencia, paciencia y por acompañarnos en cada paso de esta aventura.

Los 4 que alcanzamos la meta llevamos con orgullo el esfuerzo de todo el grupo, porque esta experiencia la vivimos juntos desde el inicio.

Si tienen la oportunidad de venir al sur de Chile, háganlo. Anímense a vivir esta aventura, a desafiarse y a descubrir la increíble belleza del Volcán Villarrica. Una experiencia que queda para siempre.

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