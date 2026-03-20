Ni en las peores pesadillas de los hinchas de Universidad Católica estaba que en su vuelta a la Copa Libertadores después de cuatro años, les toque lo que se conoce como “el grupo de la muerte“. La realidad superó cualquier inteligencia artificial.

“Nos tocó un grupo duro, difícil, intenso, con rivales del alto renombre que van a engalanar nuestra casa. Son rivales de mucha envergadura, pero con el apoyo de su gente, podrá enfrentar de la mejor manera”, afirmó Juan Tagle, presidente de Cruzados tras el sorteo.

En ese aspecto, desde esta tribuna le daremos una mano a Católica y le presentaremos cómo llegan tanto Boca Juniors como Cruzeiro de Brasil y el Barcelona de Guayaquil al Grupo D de la Copa libertadores 2026.

ver también La reacción dentro de U. Católica al “grupo de la muerte” en la Libertadores: “Nos tocó difícil”

Así es el grupo de Católica en Copa Libertadores

BOCA JUNIORS, EL GIGANTE DORMIDO

Imagen: Getty Images

Por historia, es el máximo candidato a ganar el torneo continental. Posee seis títulos, aunque el último lo ganó en 2007. Regresa al certamen tras tres años de ausencia, donde su mayor fracaso lo vivió en 2025, cuando lo eliminó Alianza Lima en segunda fase previa.

Tras la muerte de Miguel Ángel Russo, su actual entrenador es Claudio Úbeda, cuestionadísimo por sus hinchas. A la espera de recuperar a Carlos Palacios, el equipo donde milita Williams Alarcón vive un irregular presente en el Apertura trasandino, donde está séptimo con 14 puntos del Grupo A.

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CRUZEIRO, LA “BESTIA NEGRA” DE LOS CHILENOS

Imagen: Getty Images

Dos veces ganador de la Copa Libertadores, en 1976 y 1997, por historia la escuadra de Belo Horizonte es un rival muy difícil de vencer para cualquier equipo nacional en torneos continentales, aunque su presente dista mucho de su currículo.

Actualmente es el colista del Brasileirão con tres puntos en siete fechas. De todas formas, hay nombres que rescatar de este equipo, como el arquero Cassio, el central Fabricio Bruno, el volante Gerson y su máximo goleador, Kaio Jorge.

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BARCELONA DE GUAYAQUIL, EL “CABALLO NEGRO”

Imagen: @BarcelonaSC

Dos veces finalista de la Copa Libertadores, en 1990 y 1998, siempre protagonista del torneo continental, de hecho, desde 2019 a la fecha dijo presente, y viene de las fases previas, donde eliminó a dos campeones de América, como Argentinos Juniors y Botafogo.

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La escuadra que dirige el venezolano César Farías se ubica sexta con ocho unidades en la LigaPro de Ecuador. Tiene en el goleador argentino Darío Benedetto a su jugador más experimentado, y en el Estadio Monumental de Guayaquil su fortaleza.

Así queda el grupo de los “cruzados”

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