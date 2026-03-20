U. Católica conoció a sus rivales para la fase de grupos de la Copa Libertadores. Los cruzados tuvieron un sorteo difícil, porque enfrentarán a Boca Juniors, Cruzeiro y Barcelona de Ecuador.

Hasta en Argentina se refieren al “grupo de la muerte” respecto al sorteo de los cruzados. Sin embargo, en la UC hay mucha confianza y entusiasmo por lo que será esta competencia internacional.

Desde la sede de Conmebol, Juan Tagle, presidente de Cruzados, dio la primera reacción del club. “Estamos todavía con la emoción de lo que fue este sorteo. Nos tocó un grupo duro, difícil, intenso, con rivales del alto renombre que van a engalanar nuestra casa“, dijo.

“Vamos a tener a Boca, Cruzeiro y Barcelona de Ecuador en nuestro estadio. Nos anima mucho, después de tres años volvemos a Copa Libertadores, y estamos seguros que con el apoyo de los cruzados y con nuestra nueva casa podremos tener un tremendo papel en el torneo“, sumó.

El grupo de U. Católica en la Copa Libertadores 2026

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“Hay que apoyar”: La reacción de U. Católica al sorteo de la Copa Libertadores

“Hay que apoyar al equipo. Son rivales de mucha envergadura, pero que U. Católica, con el apoyo de su gente, podrá enfrentar de la mejor manera“, recalcó Juan Tagle en sus declaraciones.

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Por ahora, todavía no se conoce el horario de los partidos que tendrá la UC en la Copa Libertadores. El torneo inicia el 7 de abril.