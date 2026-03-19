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Fútbol Internacional

“Me llegó su mensaje tras el sorteo, te veo en La Bombonera”: Riquelme advierte a Gary Medel por la Copa

El presidente e ídolo de Boca Juniors le dedicó mensaje al Pitbull desde Asunción, luego de enterarse que chocarán en la Libertadores.

Por Nelson Martinez

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La dupla volverá a encontrarse, ahora en Copa Libertadores.
© Gemini.La dupla volverá a encontrarse, ahora en Copa Libertadores.

U Católica hizo noticia tras el sorteo de Copa Libertadores en su fase grupal, donde quedaron emparejados en el verdadero Grupo de la Muerte. Los cruzados jugarán ante Boca Juniors, Cruzeiro de Brasil y Barcelona de Ecuador.

Fue ahí que Juan Román Riquelme, presidente de los bosteros, salió al paso y apeló a su relación con Gary Medel. Ambos fueron compañeros en el pasado jugando en La Bombonera y previo a la UC llevó al Pitbull de vuelta a Argentina.

“La Copa es maravillosa, recién terminó el sorteo y ya tengo un mensaje de Gary Medel que nos vamos a ver en Chile. Eso es maravilloso, a Gary lo adoro, es un amigo mío, lo quiero a él y su familia”, partió diciendo Román.

Riquelme le quiere ganar a todos: espera a Gary en Argentina

Siguiendo con su felicidad por volver a toparse con Gary Medel, Juan Román Riquelme volvió a repasar la gran relación de amistad que tiene con el Pitbull. Por eso, tiene claro que serán choques a muerte ante U Católica.

“Será un placer verlo en Chile y La Bombonera, vamos a querer ganar y él (Medel) va a querer lo mismo. Creo que el fútbol hace cosas que uno no se da cuenta, conocer gente, países, hacerte amigos, pero después al final es unión”, dijo.

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Finalmente, el presidente de Boca Juniors aclaró que no se confía por la experiencia copera de su club y no mira en menos a nadie. Por eso, sabe que la UC será un duro rival.

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“Todos los equipos son difíciles, por algo están en la Copa y nosotros tenemos la ilusión de jugar todos los partidos del torneo”, cerró. El primer duelo entre ambos abrirá la participación de cada uno en el torneo, a partido a jugarse en Chile.

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