U. Católica conoció su suerte para la fase de grupos de la Copa Libertadores. Los cruzados forman parte del “grupo de la muerte“, donde competirán con Boca Juniors, Cruzeiro, y Barcelona de Ecuador.

“Nos tocó un grupo duro, difícil, intenso, con rivales del alto renombre que van a engalanar nuestra casa“, declaró Juan Tagle desde la sede de Conmebol.

“Después de tres años volvemos a Copa Libertadores, y estamos seguros que con el apoyo de los cruzados y con nuestra nueva casa podremos tener un tremendo papel en el torneo“, sumó.

Y la localía será clave para empezar el camino en la fase de grupos de la mejor manera. En conversación con ESPN, Juan Tagle también confirmó que U. Católica debutará en el Claro Arena recibiendo a Boca Juniors.

U. Católica debuta en Copa Libertadores recibiendo a Boca | Photosport

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U. Católica debuta en la Copa Libertadores en el Claro Arena

Sobre cómo el plantel vivió el sorteo, Juan Tagle comentó que “es un sorteo duro, pero, por otro lado, es muy atractivo. Hablé con Zampedri, Medel y Ampuero, y los tres curiosamente estaban contentos de jugar con estos rivales y yo creo que los hinchas también”.

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Con esto, U. Católica debutará en la Copa Libertadores entre el 7 y 9 de abril, y su primer rival será Boca Juniors. Por ahora, no hay programación confirmada para los cruzados.