A Universidad Católica le tocó un verdadero grupo de la muerte en esta Copa Libertadores 2026. Después de cuatro largos años sin jugar la máxima competencia a nivel de clubes de la Conembol, a los cruzados les darán la bienvenida en una zona bastante complicada.

El cuadro dirigido por Daniel Garnero dirá presente en el grupo D del torneo, donde enfrentará a Boca Juniors de Argentina, Cruzeiro de Brasil y Barcelona de Guayaquil.

Uno que analizó este complejo escenario para la UC fue el periodista Manuel de Tezanos, quien en su cuenta de Twitter palpitó lo que será el grupo y lanzó una clara advertencia al cuadro chileno pensando en su definición.

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De Tezanos advierte a Universidad Católica en esta Libertadores

El periodista partió escribiendo que “uno de los peores escenarios posibles en la previa, en cuanto a la dificultad de los rivales. Es un grupo muy bonito con Boca, Cruzeiro y Barcelona, a la altura del Claro Arena para el debut en Copa Libertadores”.

“Ni Boca ni Cruzeiro hoy están en un gran momento, pero eso cambia porque la Copa Libertadores tiene una mística especial y son equipos coperos. No hay que confiarse, ni hablar de Barcelona que viene de fase previa y era uno de los peores rivales posibles del Bombo 4”, agregó.

El Claro Arena de Universidad Católica recibirá por primera vez la Copa Libertadores. | Foto: Photosport.

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En ese sentido, el periodista enfatizó en que “lo primero que tiene que hacer este equipo es mejorar. Le cuesta mucho ganar partidos en el medio local y la labor de Garnero de acá al debut es que esté más sólido y muestre una línea de juego que haga ilusionarse”.

“Me parece una buena noticia partir con Boca en el Claro Arena, va haber mucha efervescencia y será un partido muy emotivo. El peor escenario posible es que en el último partido la UC tenga que ir a buscar la clasificación a La Bombonera contra Boca”, concluyó.

El fixture de Universidad Católica en la Copa Libertadores 2026

Fecha 1: U. Católica vs. Boca Juniors (7-9 de abril)

Fecha 2: Cruzeiro vs. U. Católica (14-16 de abril)

Fecha 3: Barcelona vs. U. Católica (28-30 de abril)

Fecha 4: U. Católica vs. Cruzeiro (5-7 de mayo)

Fecha 5: U. Católica vs. Barcelona (19-21 de mayo)

Fecha 6: Boca Juniors vs. U. Católica (26-28 de mayo)

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En síntesis