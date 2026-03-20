Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Copa Libertadores

No son buenos los antecedentes: el historial de Universidad Católica ante Boca Juniors

Los Cruzados tendrán un muy difícil encuentro en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Por César Vásquez

Sigue a Redgol en Google!
U. Católica y Boca no juegan desde 2005.
© ArchivoU. Católica y Boca no juegan desde 2005.

Universidad Católica no tuvo mucha fortuna en el sorteo de la Copa Libertadores y tendrá una zona muy compleja. Uno de sus rivales será Boca Juniors, con quienes no tiene buenos antecedentes.

Los Cruzados regresan al torneo de clubes más importante de América de la mano de Daniel Garnero. Su última participación fue en el lejano 2022, por lo que quieren reverdecer laureles ante los ojos del continente. Claro que el camino no será sencillo.

El historial de U. Católica vs Boca

Universidad Católica quedó emparejada en el Grupo D con Barcelona, Boca Juniors y Cruzeiro. Para muchos ya es considerado el grupo de la muerte. Los Cruzados tendrán que trabajar bastante para poder avanzar a la ronda de los 16 mejores.

Si bien todos los rivales son complejos, sin dudas que los que más ruido generan son los Xeneizes por el historial que tienen a nivel continental. De hecho, son el segundo equipo que más veces ganó la Copa Libertadores con 6 vueltas olímpicas, solo superados por Independiente con 7.

Universidad Católica ha enfrentado en varias ocasiones a Boca Juniors, con un historial bastante negativo. En total han sido 8 partidos oficiales, con 6 triunfos argentinos, 1 empate y 1 victoria chilena. Antecedentes que intentarán mejorar en este 2026.

La última vez que ambos equipos se midieron fue en la recordada semifinal de la Copa Sudamericana del 2005. En aquella ocasión, los dirigidos por Jorge Pellicer rescataron un empate 2-2 en La Bombonera en la ida, pero en la vuelta en San Carlos de Apoquindo perdieron por 1-0.

Publicidad

El único triunfo de Universidad Católica fue en la Copa Mercosur del 2001, cuando los de la Franja se impusieron por 2-1, con anotaciones de Pablo Lenci y Francisco Arrué. Ahora los dirigidos por Daniel Garnero buscarán escribir su propia historia.

Lee también
¡Camino definido! El fixture de la UC y Coquimbo en Copa Libertadores
Copa Libertadores

¡Camino definido! El fixture de la UC y Coquimbo en Copa Libertadores

Ortiz minimiza a Zavala por su reencuentro con Colo Colo
Colo Colo

Ortiz minimiza a Zavala por su reencuentro con Colo Colo

Ortiz lanza contundente aviso de cómo afrontará la Copa de la Liga
Colo Colo

Ortiz lanza contundente aviso de cómo afrontará la Copa de la Liga

Ex Colo Colo le abre el camino en un grande a Gustavo Álvarez
Internacional

Ex Colo Colo le abre el camino en un grande a Gustavo Álvarez

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo