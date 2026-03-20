Universidad Católica no tuvo mucha fortuna en el sorteo de la Copa Libertadores y tendrá una zona muy compleja. Uno de sus rivales será Boca Juniors, con quienes no tiene buenos antecedentes.

Los Cruzados regresan al torneo de clubes más importante de América de la mano de Daniel Garnero. Su última participación fue en el lejano 2022, por lo que quieren reverdecer laureles ante los ojos del continente. Claro que el camino no será sencillo.

El historial de U. Católica vs Boca

Universidad Católica quedó emparejada en el Grupo D con Barcelona, Boca Juniors y Cruzeiro. Para muchos ya es considerado el grupo de la muerte. Los Cruzados tendrán que trabajar bastante para poder avanzar a la ronda de los 16 mejores.

Si bien todos los rivales son complejos, sin dudas que los que más ruido generan son los Xeneizes por el historial que tienen a nivel continental. De hecho, son el segundo equipo que más veces ganó la Copa Libertadores con 6 vueltas olímpicas, solo superados por Independiente con 7.

Universidad Católica ha enfrentado en varias ocasiones a Boca Juniors, con un historial bastante negativo. En total han sido 8 partidos oficiales, con 6 triunfos argentinos, 1 empate y 1 victoria chilena. Antecedentes que intentarán mejorar en este 2026.

La última vez que ambos equipos se midieron fue en la recordada semifinal de la Copa Sudamericana del 2005. En aquella ocasión, los dirigidos por Jorge Pellicer rescataron un empate 2-2 en La Bombonera en la ida, pero en la vuelta en San Carlos de Apoquindo perdieron por 1-0.

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El único triunfo de Universidad Católica fue en la Copa Mercosur del 2001, cuando los de la Franja se impusieron por 2-1, con anotaciones de Pablo Lenci y Francisco Arrué. Ahora los dirigidos por Daniel Garnero buscarán escribir su propia historia.