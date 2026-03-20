El sorteo de la fase de grupos de Copa Libertadores dejó de todo, pero quienes se toman la cabeza son los hinchas de U Católica. Los cruzados quedaron en el verdadero “Grupo de la Muerte” con equipazos del continente.

Boca Juniors, Cruzeiro y Barcelona de Guayaquil son los rivales cruzados, en un panorama más que complejo. Pero Claudio Bravo ocupó su pantalla en ESPN Chile y vio el vaso medio lleno sobre el desafío.

“A Boca no lo vamos a conocer ahora, muchas veces no es protagonista dentro de las pretensiones del torneo, pero llega a instancias finales compitiendo en la Copa”, partió diciendo. Fue ahí que le metió toda la presión a la UC.

Claudio Bravo se las canta clarita a la UC

Con experiencia de haber sido campeón con Chile y gigantes de Europa, Claudio Bravo lanzó advertencia a los jugadores de U Católica. Con miras al grupo de Copa Libertadores, el ex portero llamó a ser protagonistas ante sus temidos rivales.

“Lo anímico te cambiar. Si ves el grupo de U Católica, el que no se motive con jugar en La Bombonera, estamos hablando que no estás listo para esta competición”, advirtió.

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Por eso, el eterno capitán de la Roja le subió las revoluciones a los jugadores cruzados y con micrófono en mano mandó otro mensaje. El panelista de ESPN F90 Chile fue claro en su traspaso de experiencia.

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“Te sube el nivel en todo. Viéndolo desde ese punto del jugador es recontra atractivo, te sube el caché, el nivel al momento de competir“, cerró, dejándole tarea al equipo de Daniel Garnero.