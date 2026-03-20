Católica solo te pedimos callar a los argentinos: los califican de “canapé” y que “no existen”

Universidad Católica tuvo un duro sorteo en Copa Libertadores, pues debe enfrentar a Boca Juniors, a Cruzeiro de Brasil y a Barcelona de Ecuador.

Fue denominado como el “Grupo de la Muerte” pues los cuatro elencos han sido finalistas de Copa Libertadores, aunque la poca humildad de los argentinos una vez más quedó en evidencia.

Fue en TyC donde el periodista Rodlofo Cingolani, sin ningún tipo de argumento deportivo, ninguneó feo a la Católica que ahora tendrá la chance de mandarlo a callar.

“El grupo es un canapé”, declaró tras el sorteo de la Libertadores, dejando en claro que Boca Juniors ganará la zona de manera fácil, como si se tratara de un elenco del nivel de Real Madrid.

Zampedri será fundamental en la Católica en Copa Libertadores

“No tengo dudas de lo que digo”, continuó y nombró a cada uno de los rivales xeneizes, siendo muy duro con los cruzados a pesar de haber sido subcampeón el año pasado.

Publicidad

Publicidad

ver también En Católica ya se ven eliminados de la Copa Libertadores 2026 tras el sorteo: “Es un grupo muy…”

“Es más difícil Instituto en la Bombonera que Cruzeiro, los chilenos con todo respeto no existen, no existen. Barcelona será segundo del grupo. Fuera Cruzeiro y los chilenos. Cruzeiro al repechaje”, estableció.

Tweet placeholder

El fixture de Católica en Copa Libertadores

Universidad Católica debutará en Copa Libertadores precisamente contra Boca Juniors, en la semana del 8 de abril en el Claro Arena, recinto que está recién remodelado y será una fiesta ante el cuadro trasandino.

Publicidad

Publicidad

ver también La reacción dentro de U. Católica al “grupo de la muerte” en la Libertadores: “Nos tocó difícil”

Luego debe jugar como visitante el 15 de abril en Brasil, contra Cruzeiro y el 29 viajar a Ecuador para chocar contra Barcelona, en Guayaquil.

Tendrá dos duelos de local seguidos, contra Cruzeiro (6 mayo) y Barcelona (20 de mayo) para terminar el grupo en la Bombonera, contra Boca el 27 de mayo.