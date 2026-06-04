El futuro del seleccionado chileno sigue generando interés en distintos mercados. A los sondeos de River Plate, Botafogo y equipos de la MLS, ahora se suma una oferta concreta desde Europa.

El futuro de Guillermo Maripán podría estar lejos del Torino una vez finalice su vínculo con el club italiano. Ante la posibilidad de no renovar su contrato, varios equipos ya comenzaron a seguir de cerca su situación, entre ellos Universidad Católica.

Sin embargo, el eventual regreso del defensor al fútbol chileno no sería una operación sencilla. El zaguero también despierta interés en otros mercados y cuenta con importantes pretendientes de cara al próximo mercado de fichajes.

De acuerdo con diversos reportes, Botafogo y River Plate aparecen entre los principales interesados en quedarse con los servicios del seleccionado chileno, aunque no serían los únicos clubes atentos a su futuro.

El otro club que buscaría el fichaje de Guillermo Maripán

De acuerdo con información publicada por el Gazzetta de Grecia, el Olympiacos tiene a Maripán entre sus principales objetivos para la próxima temporada.

El club heleno estaría interesado en incorporar la experiencia del defensor chileno a partir del segundo semestre y ya habría dado pasos concretos para intentar concretar su fichaje, incluyendo la presentación de una oferta.

Universidad Católica también querría a Maripán igual que clubes en Norteamérica

Según señaló hace algunos días el medio Tribuna Cruzada de Radio de La Cato, el jugador estaría en carpeta. “Me llegó directamente, don Guillermo Maripán termina contrato ahora con el Torino. Si se va Dani a mitad de año y lo reemplazas con el “Memo” Maripán, es un salto de calidad“, comentó en el espacio Alberto Stephens.

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Guillermo Maripán dejaría pronto el Torino/Getty Images)

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En marzo de este año, AS reveló que el jugador chileno no se quedará en el Torino y que había otros clubes interesados en él. “Acorde a los primeros clubes que han mostrado interés: MLS, Liga Brasileña y las principales ligas europeas son las opciones más viables para el central de 31 años de edad”.

En síntesis:

Guillermo Maripán podría dejar el Torino al finalizar su contrato actual.

Olympiacos de Grecia presentó una oferta concreta para fichar al defensor chileno.

Botafogo, River Plate y clubes de la MLS también se interesan por el central.

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