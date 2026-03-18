Tras semanas de especulaciones, se confirmó que Guillermo Maripán dejará el Torino una vez que finalice su contrato al término de la temporada, y ya comienzan a surgir posibles destinos para su futuro. Aunque el jugador y el club iniciaron conversaciones para renovar, un obstáculo terminó por frenar las negociaciones, sellando así su salida.

AS reveló que el jugador chileno no se quedará en el Torino y que ya hay interesados en su fichaje. “Acorde a los primeros clubes que han mostrado interés: MLS, Liga Brasileña y las principales ligas europeas son las opciones más viables para el central de 31 años de edad”.

La salida de Maripán del Torino: El monto que le ofrecieron para que se quede

De acuerdo a lo informado hace algunos meses por el diario Tuttosport, a Maripán se le ofreció una renovación de al menos dos temporadas, junto con un aumento salarial cercano al 20%.

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Sin embargo, posteriormente otros medios italianos señalaron que la propuesta incluía, en realidad, una importante reducción salarial, situación que ahora comienza a esclarecerse como la traba que generó la decisión del jugador de salir de la escuadra.

Según señala el medio italiano Cuoretoro, el contrato del chileno era significativamente menor al actual, con una oferta ronda los 1,7 millones de euros por etapa. “Una diferencia significativa que ha enfriado considerablemente las relaciones entre ambas partes”.

Esto considerando que según Capology, el jugador recibe un sueldo anual cercano a los 3,940,000 millones de euros.

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El jugador no renovó con la escuadra y saldrá en el próximo mercado. (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

En síntesis: