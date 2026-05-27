El defensor chileno finaliza su etapa en el Torino y comienza a despertar el interés de clubes en distintos continentes.

El mercado de fichajes está por abrir una nueva ventana de transferencias, instancia en la que se reveló que Guillermo Maripán no continuará en el Torino y ya analiza nuevos rumbos, con distintos clubes siguiéndolo de cerca.

Según informaron hace algunos meses diversos medios italianos, su salida estaría relacionada con la renovación de contrato que le ofreció el club, la cual contemplaba una importante reducción salarial.

Los clubes que buscarían el fichaje de Maripán

En marzo de este año, AS reveló que el jugador chileno no se quedará en el Torino y que ya hay interesados en su fichaje. “Acorde a los primeros clubes que han mostrado interés: MLS, Liga Brasileña y las principales ligas europeas son las opciones más viables para el central de 31 años de edad”.

Mientras que en abril, el mismo medio reveló que River Plate inició conversación con el defensor chileno, lo que de concretarse marcaría su regreso a Sudamérica después de casi 10 años.

Guillermo Maripán no renovaría con el Torino/Getty Images)

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La renovación que ofreció el Torino y el presente de Maripán

Según señaló hace algunas semanas el medio italiano Cuoretoro, el contrato del chileno era significativamente menor al actual, con una oferta ronda los 1,7 millones de euros por etapa. “Una diferencia significativa que ha enfriado considerablemente las relaciones entre ambas partes”.

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Esto considerando que según Capology, el jugador recibe un sueldo anual cercano a los 3,940,000 millones de euros.

Desde marzo, el jugador no ha sumado una gran cantidad de minutos con el cuadro italiano, pese a que venía siendo una pieza constante en la oncena titular. Sin embargo, en este periodo ha perdido protagonismo, registrando principalmente apariciones desde el banco de suplentes.

En abril tuvo breves ingresos ante Hellas Verona y Cremonese, mientras que en mayo volvió a sumar minutos frente a Cagliari, en un escenario que refleja su disminución en la rotación del equipo.

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