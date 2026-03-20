La gran sorpresa de Fernando Ortiz para el debut de Colo Colo en la Copa de la Liga

Colo Colo alista los últimos detalles para el debut por la Copa de la Liga. El Cacique recibirá a Coquimbo Unido en el Estadio Monumental por el Grupo A.

“La historia de la institución indica que cada competición que juguemos debemos ganarla. Es una copa nueva y la obligación de ser protagonistas está siempre. Saldremos a ganarla”, recalcó Fernando Ortiz en la previa al duelo ante los aurinegros.

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Por lo mismo, el “Tano” lleva a su mejor gente ante el cuadro de Hernán Caputto. Es que este torneo da pasajes a la Copa Libertadores y no quieren dejar pasar la oportunidad.

Pese a las bajas de Joaquín Sosa (edema en el talón) y Javier Correa (desgarro en tratamiento), el Cacique presentará equipo estelar ante los actuales campeones de la Liga de Primera.

La sorpresa de Colo Colo ante Coquimbo Unido

El tema es que en la lista de convocados hay importantes sorpresas. El gran ausente es Francisco Marchant, que este viernes jugó en la juvenil en el triunfo por 5-0 ante Huachipato. El delantero marcó uno de los tantos y fue figura en la victoria del equipo comandado por Braulio Leal.

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En lugar del “7”, asoma el delantero Danilo Saavedra de la categoría 2007. El futbolista buscará sumar minutos y es la gran carta alba en las juveniles. Incluso apuntan a que lleva tres goles en cuatro partidos disputados.

Danilo Saavedra será la gran carta de gol para el Cacique en la Copa de la Liga

Rendimiento que le permitió sumarse al primer equipo de Colo Colo. Incluso ya entrenó bajo el mando de Fernando Ortiz. Por lo que el “Tano” no dudo en sumarlo para la cita de este sábado.

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