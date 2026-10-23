Ambos arqueros lograron meterse en los libros de historia durante este año y viven un prolífico presente en el fútbol sudamericano. ¿Podrán enfrentarse en 2027?

“El fútbol es de momentos“, reza una frase muy conocida entre quienes amamos este deporte. Y si podemos ponerle rostro a esta oración, podemos ocupar las caras de dos arqueros, como son el uruguayo Fernando Muslera y el caboverdiano Vozinha.

Ambos están en la mira de todos por diferentes motivos. Mientras el oriental fue clave para que Estudiantes de La Plata sea finalista de la Copa Libertadores, el africano es uno de los finalistas para el Trofeo Lev Yashin al mejor arquero del mundo en 2026.

Pero más allá del buen presente que viven Muslera y Vozinha, existe como una especie de “hilo rojo” que une a los dos futbolistas, y que nos lleva al único cara a cara que tuvieron en sus respectivas carrera, nada menos que en el Mundial 2026 en Norteamérica.

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El “hilo rojo” que une a Muslera con Vozinha

Fue en la cita planetaria donde estos porteros vivieron realidades muy diferentes. El uruguayo recibió sonoras críticas en su país, donde se le apuntó como responsable de la eliminación en fase de grupos. Al contrario, el caboverdiano dio el salto a la fama y se convirtió en el arquero con más seguidores en el mundo.

Pero fue precisamente en esa Copa del Mundo, donde ambos compartieron un registro único en la historia del certamen. Pues se convirtieron en “en el primer par de arquero de más de 40 años en titularizar un partido“. Muslera lo hizo con 40 años y 5 días. Vozinha fue con 40 años y 18 días.

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En síntesis