El arquero uruguayo fue la figura de Estudiantes ante Flamengo, atajando tres penales que pusieron a los argentino en la final de la Copa.

Histórico. Estudiantes de La Plata consumó la hazaña, porque fue al estadio Maracaná y eliminó al poderoso Flamengo, para así clasificar a la final de la Copa Libertadores de América.

La gran figura de la noche en Río de Janeiro fue el arquero uruguayo Fernando Muslera, quien contuvo tres penales en la definición, situación que empieza a dejar en el pasado su horrible rendimiento en el Mundial.

El portero charrúa de 40 años fue clave en los penales, donde mostró toda su experiencia para contener tres disparos, que dejaron a Estudiantes en la final, donde jugará por el título con Palmeiras.

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Las emocionantes declaraciones de Fernando Muslera

Finalizado el partido, Fernando Muslera respondió a las preguntas de la transmisión oficial, donde dijo de entrada: “el fútbol, en definitiva, da revancha”, en alusión al bajo rendimiento que tuvo en la Copa del mundo.

“Quiero primero que todo dar gracias a Dios, a mis compañeros de equipo, a mi familia, que está en Montevideo, y a mis amigos por llegar a esta final y llevar a Estudiantes a disputar un nuevo título de la Copa Libertadores”, sostuvo el portero.

“Había que jugar el partido en el Maracaná como lo jugamos, con garra, concentrados, guapeando, y así pudimos imponernos en la tanda de penales a un gran rival como Flamengo”, agregó Muslera.

Fernando Muslera le contuvo los disparos a Jorginho, Lucas Paquetá y Bruno Henrique, lo que significó la clasificación de Estudiantes a la final de la Copa Libertadores, donde el 28 de noviembre enfrentará a Palmeiras en el estadio Centenario de Montevideo.

En síntesis

Estudiantes de La Plata eliminó a Flamengo en el Maracaná y clasificó a la final.

eliminó a en el Maracaná y clasificó a la final. Fernando Muslera atajó tres penales a Jorginho, Lucas Paquetá y Bruno Henrique.

atajó a Jorginho, Lucas Paquetá y Bruno Henrique. Estudiantes enfrentará a Palmeiras el 28 de noviembre en el estadio Centenario.