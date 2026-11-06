Cecilia Pérez, actual presidenta de Azul Azul, comentó el incierto escenario dirigencial de los azules y la posibilidad de que el argentino siga como DT.

Universidad de Chile logró remontar su llave de cuartos de final ante Antofagasta por la Copa Chile, sacándose con esto el mal sabor de boca que fue el perder el clásico con la UC el pasado domingo con el que prácticamente se despidieron del título en la Liga de Primera.

Además, este resultado se da justo para desviar un poco las miradas del verdadero despelote que hay a nivel dirigencial. Al actual directorio de Azul Azul no le queda mucho tiempo más y esto puede golpear en lo deportivo al club.

Así lo confirmó Cecilia Pérez, todavía presidenta del romántico viajero, quien en la previa del choque ante los pumas incluso dejó en suspendo la posibilidad de que Fernando Gago siga siendo el DT del equipo para el 2027.

ver también Rivero revela exigencia de Gago para volver a jugar en la U: “Me tuvieron que obligar”

¿Universidad de Chile se queda sin DT?

La mandamás del bulla aseguró que “ha sido un año complejo en lo extradeportivo. Tal como lo he señalado, hemos tenido la unidad del directorio y también el apoyo hacia todos los funcionarios de la administración, para poder protegerlos de este clima que se ha armado fuera de lo deportivo y así lograr la tranquilidad de nuestros planteles”.

Gago lleva 34 partidos al mando de Universidad de Chile con 20 triunfos, cinco empates y nueve derrotas. | Foto: Photosport.

“Fernando Gago tiene contrato por dos años, pero no es una decisión que me vaya a tocar determinar a mí. Es un directorio nuevo, en su gran mayoría, el que va a tener que tomar esas decisiones, conforme a los objetivos trazados por la gerencia deportiva. Yo espero que siga”, agregó sobre el futuro del argentino.

Para cerrar, Pérez sostuvo que “por más que muchos criticaron las declaraciones de Gago, de tener tanta diferencia con respecto a Colo Colo, uno siempre tiene que ponerse los objetivos más altos. Una persona que trabaja en la U, sea jugador, DT o dirigente, y se pone objetivos bajos, no es para estar en la U”.

El próximo partido de Universidad de Chile

Los azules volverán a la acción ante Cobresal este domingo 8 de noviembre a las 15:00 horas en el Estadio El Teniente. Este duelo será válido por la fecha 27 de la Liga de Primera 2026.

ver también Fernando Gago celebra la goleada y clasificación de la U: “Hay que insistir con nuestra idea”

En síntesis