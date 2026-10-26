El volante no superó problemas físicos por lo que quedó al margen del duelo en Rancagua, en una temporada para el olvido para el volante.

Universidad de Chile enfrenta esta jornada a Everton, a quienes recibirán a contar de las 18.00 horas en el estadio El Teniente de Rancagua, por la fecha 25 de la Liga de Primera 2026.

Un duelo donde el técnico Fernando Gago no pudo tener plantel completo para afrontarlo, teniendo en cuenta de una importante baja que se confirmó en la citación.

Según detalla el sitio Emisora Bullanguera, Javier Altamirano nuevamente no aparece entre los convocados, lo que tiene que ver con problemas físicos que lo han afectado.

Javier Altamirano jugó el último partido ante Antofagasta en el norte. Foto: Pedro Tapia/Photosport

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Altamirano sigue con problemas físicos en la U

Javier Altamirano está con inconvenientes desde la previa del suspendido duelo ante Deportes Antofagasta por la Copa Chile, en algo que repite esta jornada contra Everton por la Liga de Primera.

Según el mencionado medio, el volante estuvo la semana pasada entrenando en gimnasio, para luego, el fin de semana, pasar a la cancha de fútbol, pero aparte de sus compañeros.

Si bien Gago en la conferencia del viernes aseguró que tenía a todos recuperado, el volante ex Huachipato quedó fuera de la citación por estos inconvenientes físicos de los últimos días.

Habrá que ver la recuperación de la semana, teniendo en cuenta que el próximo partido de la U es el lunes ante Universidad Católica, por el Clásico Universitario en el Claro Arena.