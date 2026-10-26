Los azules tuvieron que coordinar con las autoridades su desplazamientos, con dos concentraciones antes del partido.

Universidad de Chile tiene que mover su localía hasta la ciudad de Rancagua para recibir a las 18.00 horas a Everton, en una planificación que no es nada normal para los azules.

Esto, porque, en acuerdo con las autoridades, el cuadro que lidera Fernando Gago no puede pasar la noche en la ciudad, por lo que tiene que hacer el trayecto en la misma jornada del partido.

Algo que hizo mover el cronograma en la U, con la reserva de dos hoteles y un viaje temprano, de manera de no pasar sorpresas por los tacos en la semana al salir de Santiago.

Los azules no pueden dormir en Rancagua. Foto: U de Chile.

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Los azules ocuparán dos hoteles

Fue el medio Emisora Bullanguera quienes contaron detalles de la situación de Universidad de Chile, en un extraño itinerario de viaje hasta Rancagua para recibir a Everton.

“Los azules durmieron la noche del domingo en el hotel de concentración en Santiago, de manera de no alterar el orden en la ciudad donde se jugará el partido”, explican.

“Para este lunes, en horario AM, el plantel del entrenador Fernando Gago saldrá en dirección hasta Rancagua, donde llegarán a otro hotel para esperar el horario del partido y desplazarse al estadio El Teniente”, detallan.

Una situación que debe afrontar la U para llevar el partido a esa ciudad, lo que ya pasó ante Ñublense, aunque, en esa oportunidad, no tuvo que realizar dos concentraciones en hoteles.