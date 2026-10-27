La importante distancia de 16 puntos que llegaron a tener los albos se acortó a solo siete tras una serie de malos resultados y una notable racha de victorias de Universidad de Chile.

Las opciones de ser campeón se han ido enredando para Colo Colo en las últimas fechas de la Liga de Primera 2026. Y es que el equipo de Fernando Ortiz apenas ha sumado tres de los últimos doce puntos en disputa, esto tras empatar y perder uno en las pasadas cuatro jornadas.

Luego de llegar a tener 16 puntos de ventaja en la cima tras vencer a Audax Italiano el pasado 4 de septiembre por la fecha 21, ahora esta distancia se acortó a solo siete unidades disputadas 25 jornadas.

Este mal rendimiento de los albos viene de la mano con una notable seguidilla de victorias de Universidad de Chile, que sueña por sellar un remontazo histórico para nuestro fútbol. Sin embargo, la primera opción de campeonar sigue siendo para el Cacique.

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¿Cuántos puntos necesita Colo Colo para ser campeón?

La tabla dicta que luego de jugadas 25 fechas Colo Colo es el puntero con 55 puntos, siete más que Universidad de Chile, su más cercano perseguidor con 48 unidades. Este dato es clave, porque sacando cuentas, los azules a lo más que pueden aspirar de acá a que termine el año es a sumar 63.

Colo Colo apenas sumó tres de los últimos doce puntos en disputa. | Foto: Photosport.

Así las cosas, los albos necesitan quedarse con nueve de las quince unidades que quedan en disputa para llegar a 64 y con esto sacar una distancia inalcanzable para la U. Hablamos de tres victorias de cinco partidos posibles para que la estrella 35 sea una realidad en el Monumental.

Cabe recodar que al Popular le queda enfrentar este viernes 30 a Universidad de Concepción como local, a Ñublense de visita (7/8 de noviembre), a Universidad Católica en el Monumental (21/22 de noviembre), a La Serena de local (28/29 de noviembre) y a Cobresal de visita (5/6 de diciembre).

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En síntesis