Universidad de Chile acortó en nueve puntos la distancia con Colo Colo y se ilusiona con concretar una remontada histórica.

Universidad de Chile goleó a Everton y puso el campeonato al rojo, al ubicarse a solamente 7 unidades de Colo Colo cuando quedan cinco fechas por disputarse.

Hace cuatro partidos los azules estaban a 16 unidades de distancia. Ganaron sus cuatro partidos seguidos, mientras que los albos no supieron más de victorias y solamente sacaron tres empates, por lo que acortaron 9 unidades.

Un escenario que ilusiona a los azules de cara a la recta final. Eso sí, deben esperar al menos tres tropiezos del equipo de Fernando Ortiz para poder conseguir una remontada histórica.

La U y Colo Colo luchan por el título

Los partidos que le restan a Colo Colo y a la U de Chile

Colo Colo tendrá tres partidos como local, mientras que Universidad de Chile solamente dos. Ahí la ventaja a priori es para el puntero del campeonato.

Ambos además deben enfrentar a Universidad Católica. La U jugará en el Claro Arena este fin de semana, mientras que los albos enfrentarán a la UC en el Monumental.

Estos serán los rivales tanto del Cacique como del Bulla en los últimos cinco partidos del certamen.

Fecha 26

Colo Colo vs U. de Concepción (viernes 19 horas)

U. Católica vs U. de Chile (domingo 17.15 horas)

Fecha 27

Ñublense vs Colo Colo (7/8 de noviembre)

U. de Chile vs Cobresal (7/8 de noviembre)

Fecha 28

Colo Colo vs U. Católica (21/22 de noviembre)

U. de Chile vs O’Higgins (21/22 de noviembre)

Fecha 29

Colo Colo vs La Serena (28/29 de noviembre)

Deportes Concepción vs U. de Chile ((28/29 de noviembre)

Fecha 30

Cobresal vs Colo Colo (5/6 de diciembre)

U de Chile vs La Calera (5/6 de diciembre)