Esposa de Falcón compara jugada del Peluca con la de Bruno Fernandes: "¿Y eso no es roja?"

La expulsión y castigo a Maximiliano Falcón ha sido más que comentada. En el duelo entre Colo Colo y Everton, el Peluca le pegó un pelotazo al ruletero Luis Montes y se llevó una tarjeta roja, por la cual deberá cumplir dos fechas de sanción en el Campeonato Nacional. Ahora, el uruguayo sumó otra defensa.

Este jueves se jugó la llave definitoria entre Manchester United y Barcelona en la Europa League, donde una jugada recordó a Florencia Pouso, esposa del uruguayo, de su expulsión. Ahí, Bruno Fernandes lanzó un pelotazo a Frankie de Jong mientras estaba en el piso y desató un tenso momento entre jugadores de ambas escudras.

En el partido que se disputó en Inglaterra, Fernandes fue amonestado con tarjeta amarilla por el árbitro central. A eso apuntó Pouso. La esposa del Peluca compartió las imágenes del pelotazo en una historia de Instagram y escribió: "¿Y eso no es roja? Jajaja".

Recién este jueves, Falcón habló por primera vez después de su expulsión. "Cada uno tendrá sus criterios, el mío no es así, pero bueno. Ahora toca esperar, seguir entrenando, darle la mayor de las confianzas a los que le toque y enfrentar el siguiente partido con la mejor actitud porque hay que sacar los tres puntos", comentó.

"No sé si es injusto, cada uno tendrá su criterio, pero hubo otras acciones que se castigaron diferente. Por ahí a veces uno no entiende el criterio, pero tampoco quiero explayarme en el tema. Sé que me equivoqué, son cosas que pasan dentro de la cancha y que uno actúa por impulso, que tienes las revoluciones a mil", sumó.

"Lo veo como una acción de juego, obviamente no buena, pero son cosas que pueden pasar, así que tampoco hay que hacer un drama terrible. Me parece que no es para tanto, pero hay que corregir, seguir entrenando y dar lo mejor", complementó el Peluca.

El pelotazo de Bruno Fernandes