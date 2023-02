"No es para tanto": la particular defensa de Maximiliano Falcón tras expulsión ante Everton

Maximiliano Falcón enfrentó las críticas tras su expulsión en el empate de Colo Colo ante Everton. El Peluca habló por primera vez de lo ocurrido en el duelo del fin de semana, donde agredió a un rival con un pelotazo cuando estaba en el suelo y se ganó la tarjeta roja.

Su acción le significó un castigo de dos fechas, que si bien le permite llegar al Superclásico, también dependerá de lo que pase con Magallanes en Copa Libertadores. Si el duelo entre ambos en la próxima fecha se aplaza, deberá cumplir la sanción con la U.

Pero mientras eso se define, Maximiliano Falcón da la cara. Este jueves y tras conocerse un fuerte reto de parte de Gustavo Quinteros, el defensor habló en el estadio Monumental sobre la expulsión que lo tendrá fuera de las canchas.

"Prefiero no hablar del tema. La verdad es que cada uno tendrá sus criterios, el mío no es así, pero bueno. Ahora toca esperar, seguir entrenando, darle la mayor de las confianzas a los que le toque y enfrentar el siguiente partido con la mejor actitud porque hay que sacar los tres puntos", lanzó en primera instancia.

Para Maximiliano Falcón la visión del árbitro fue muy distinta. "No sé si es injusto, cada uno tendrá su criterio, pero hubo otras acciones que se castigaron diferente. Por ahí a veces uno no entiende el criterio, pero tampoco quiero explayarme en el tema. Sé que me equivoqué, son cosas que pasan dentro de la cancha y que uno actúa por impulso, que tienes las revoluciones a mil".

En esa misma línea, el Peluca recalcó que "yo lo veo como una acción de juego, obviamente no buena, pero son cosas que pueden pasar, así que tampoco hay que hacer un drama terrible. Me parece que no es para tanto, pero hay que corregir, seguir entrenando y dar lo mejor".

"Obviamente que no es la actitud correcta, pero hay que sacarse eso de la cabeza. Hay que afrontar lo que viene porque fue un empate con sabor a poco, fuimos muy superiores al rival y lamentablemente la pelota no entró, no pudimos hacer otro gol y dejamos escapar dos puntos que son muy importantes para el campeonato", añadió.

Consultado por el tirón de orejas de Gustavo Quinteros, el zaguero no solo lo confirmó, sino que también enfatizó que hay que dar vuelta la página. "Si, siempre hay algún reto, pero son cosas del fútbol. Hay que seguir adelante, corregir y ser autocritico, cada uno sabe en lo que se equivoca. No todo es muy bueno cuando ganas, ni tampoco todo muy malo cuando pierdes, así que hay que seguir con actitud y ganas"

"No siento que me falte madurez, es el temperamento de cada uno. Cada uno también tiene su manera de pensar y opinar, pero yo me siento muy tranquilo y bueno, obviamente no está bien lo que hice, aunque tampoco hay que darle mucho énfasis", cerró.

Maximiliano Falcón se queda fuera del partido con Coquimbo Unido y Magallanes, por ahora. Si se llega a aplazar el choque con el Manojito de Claveles, se perderá el Superclásico con la U. Con ello, dejaría un vacío importante para un partido donde se juegan más que tres puntos.