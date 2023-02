Maximiliano Falcón se robó todas las miradas en el último partido de Colo Colo. Por la quinta fecha del Campeonato Nacional 2023, los albos igualaron 1-1 con Everton en el Estadio Monumental y en el minuto 79' el defensa central recibió tarjeta roja por darle un pelotazo en la zona genital a un jugador rival que estaba tirado en el suelo. Y aunque esto puso en riesgo su presencia en el Superclásico lo cierto es que finalmente podrá estar, o al menos eso parece.

El árbitro Fernando Véjar expulsó al Peluca por la agresión, y el Tribunal de Disciplina decidió darle dos fechas de castigo. Así, el uruguayo se perderá los duelos de la sexta y séptima fecha, ante Coquimbo Unido y Magallanes respectivamente, y reaparecerá en la octava jornada ante Universidad de Chile. Eso sí, hay dos escenarios que los borran del duelo.

Magallanes y Quinteros: dos caminos que podrían dejar fuera a Falcón ante la U

Falcón tendr´que estar dos partidos fuera, pero podrá volver a defender la camiseta del Cacique en el importante partido ante el Romántico Viajero. Sin embargo, el periodista Daniel Arrieta reveló que hay dos caminos que podrían conducir a que el zaguero charrúa de 25 años igualmente se quede sin jugar el vital compromiso, donde la Academia y Gustavo Quinteros lo hacen ponerse a rezar.

La información entregada por el comunicador deportivo en Pelota Parada de TNT Sports apunta que si el Manojito de Claveles llega a vencer a Always Ready de Bolivia en la fase 2 de la Copa Libertadores, pedirá a la ANFP que su enfrentamiento con el Eterno Campeón sea aplazado, solicitud que ya tendría una pre aprobación ya definida.

Con ese panorama, el oriundo de Paysandú cumplirá su segunda fecha de castigo el día en que el Eterno Campeón reciba a su archirrival en Macul. Eso sí, si eso no ocurre igualmente su reciente salida de cadena, donde agredió con un pelotazo a un compañero de profesión que estaba en el piso, podría costarle caro con Quinteros.

Y es que Arrieta también detalla que el director técnico argentino nacionalizado boliviano conversó con todos sus jugadores tras el castigo que recibió Falcón, y su molestia con él es de proporciones mayúsculas. Por eso, su irresponsabilidad le costaría caro porque Quinteros no descartó darle un castigo deportivo, sin importar si podrá o no estar ante el Chuncho.

Así, los próximos días serán vitales para saber si Falcón podrá o no estar en el Superclásico, aún no hay certeza de nada. Primero, el jueves 2 de marzo jugarán la vuelta Magallanes y Always Ready, tras disputar la ida este jueves 23 de febrero desde las 19:00 horas, y ese último duelo podría sellar todo. En caso de que la Academia gane la llave, el choque con el Cacique será muy probablemente aplazado y Falcón cumplirá su castigo en el Superclásico. En caso de que los carabeleros caigan ante los bolivianos, habrá que ver si Quinteros decide castigarlo o no.

Finalmente, Gustavo Quinteros tendrá que analizar bien sus cartas en defensa para sus próximos compomisos, y Daniel Gutiérrez aparece como el salvador albo tras el infantil error de Maxi Falcón. Además, el refuerzo Matías de los Santos aún no está para jugar.