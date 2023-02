Matías Zaldivia no se distrae en la U: "Mi cabeza no está en el Superclásico"

Dejando atrás la polémica que generó su paso desde Colo Colo a Universidad de Chile, poco le costó a Matías Zaldivia meterse entre los titulares indiscutidos del Romántico Viajero. El zaguero no ha soltado camiseta desde su llegada, convenciendo tanto a su DT como a la hinchada azul.

Ahora, un duelo especial se le acerca: el Superclásico. En conversación con DirecTV Sports, el defensa nacionalizado chileno habló sobre el esperado partido entre azules y albos, que además será su reencuentro con su exequipo, y qué fue lo que lo motivó a cruzar de vereda.

"Mi cabeza no está en el Superclásico. Obviamente para mí va a ser un partido especial, pero nos faltan aún dos fechas. Tenemos aspectos que mejorar y si lo hacemos, podemos hacer un gran clásico", manifestó sobre el duelo de este 12 de marzo.

"Estaba muy motivado con el proyecto que me presentaron y eso fue clave. Ahora estoy dando todo de mí para poder ayudar al equipo a que sean mejores. El público y mis compañeros me hicieron sentir cómodo para estar en la cancha. A nivel personal, me están saliendo bien las cosas y estoy contento", sumó.

Sobre su paso a otro grande del país, Zaldivia aseguró a DirecTV Sports que "sabía que podía seguir rindiendo en un equipo grande. Estaba convencido que le podía entregar mucho a Universidad de Chile y por eso acepté venir".

"Nuestro objetivo es estar dentro de la zona de copas y después, cuando ya estemos ahí, a lo mejor se puede pensar en el título. Pero somos un equipo nuevo y en nuestra cabeza está seguir mejorando y conseguir resultados", continuó.

Como cierre, recalcó que la U aún está buscando su funcionamiento. "Somos un equipo nuevo, todo equipo necesita tiempo para poder funcionar. Estamos funcionando por pasajes y hay que trabajar para que esos pasajes del partido duren más tiempo", sentenció.