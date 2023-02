Universidad de Chile espera por la visita a Curicó Unido este viernes 24 de febrero por la quinta fecha del Campeonato Nacional 2023. Tras ese duelo lo azules enfrentarán a La Calera y posteriormente el Chuncho será foráneo en el Superclásico contra Colo Colo en el estadio Monumental.

En conversación con Paulo Flores y RedGol, el ex entrenador de la U, César Vaccia, fue consultado por el duelo del Chuncho contra el Cacique. El estratego dio las que a su juicio serán las claves para que los azules rompan con la larga racha negativa ante el archirrival.

“Yo creo que tenemos buenos jugadores en general, pero siempre un entrenador me decía: en la medida que nuestro equipo se dé pases entre nosotros y no se la entreguemos al rival estamos bien. En la medida que no juguemos de forma apresurada, porque también hay que corregirlo, porque por intentar llegar rápido al arco contrario empezamos a pegar pelotazos y lo único que hacemos es entregarle la pelota al equipo contrario”, dijo Vaccia.

Agregó que “tenemos que mejorar en la tenencia de balón y profundizar cuando sea el momento. Y cerrar los espacios cuando no tengamos el balón para que el rival no juegue”.

“Lo ideal, a mi juicio, y creo que la U está preparada, es esperar a Colo Colo en la génesis donde empiezan ellos a jugar, hacerles un poquito de presión alta, ordenaditos con un equipo corto para cerrar las líneas de pases y obligar a Colo Colo a buscar pases a sus centrales”, complementó.

Vaccia añade que “eso daría el control del partido a nosotros, y no apresurarnos cuando tengamos el balón, jugar, tocar, jugar y tocar hasta encontrar los espacios. Parecen dos cosas muy sencillas, pero es lo que hay que hacer. Un equipo no puede jugar bien si el otro no lo deja jugar. Si no marcamos el otro equipo se va a dar un festín. Si no generamos peligro el contrario tomará confianza porque no le hacen daño. La U tiene que demostrar y hacerle pensar a los jugadores de Colo Colo que el partido lo tienen muy difícil. La U tiene que generarle desconcierto a Colo Colo. Pero ojo que Curicó y La Calera son también dos muy buenos equipos”.

Por otro lado, y respecto a la victoria reciente en Rancagua, César Vaccia sentenció que “estaba revisando el partido contra O'Higgins y el primer tiempo fue igual que siempre, sin ningún progreso, pero en el segundo tiempo mejoró la U. Habría que analizar si fue porque O’Higgins en su afán de ganar el partido abrió las líneas y arriesgó más y eso le permitió a la U jugar mejor. Eso habría que analizar, pero evidentemente el segundo tiempo de la U fue mucho mejor. No es lo que uno quisiera, pero mejoró”.