Marcelo Salas sabe perfectamente que Deportes Temuco ha estado muy por debajo de las expectativas cifradas al inicio de la campaña en la Liga de Ascenso. De hecho, por eso fue que la directiva del cuadro albiverde tuvo que cambiar de dirección técnica.

Sacó de su cargo a Mario Salas para darle una nueva chance a Esteban Valencia, quien este sábado 16 de agosto recibió un golpe duro. Cayó como local por 2-0 ante Santiago Wanderers, que celebró los goles de Ethan Espinoza y de Jorge Paul Gatica.

Con esa victoria, el Decano quedó como líder de la tabla de posiciones junto a Deportes Copiapó. Ambos clubes tienen 36 puntos. En tanto, al Matador le hizo mucho ruido una jugada que ocurrió dentro del área caturra en el estadio Germán Becker.

La acción de la mano de Diego Torres que no fue cobrada. (Captura TNT Sports).

Diego Buonanotte desbordó a Diego Torres, pero no pudo levantar un centro porque la pelota dio en la mano del lateral izquierdo. El Enano prácticamente se abalanzó sobre el árbitro Miguel Araos para exigirle que cobrara penal. Pero eso no ocurrió. Y todavía tiene muy molestos a todos en el Pije.

“Hay un penal clarísimo que no nos cobraron y que pudo haber cambiado el partido. Este tipo de situaciones se repite y demuestra que los robos arbitrales siguen vigentes en la Primera B“, fue la durísima acusación contra los jueces que hizo el presidente de Deportes Temuco.

Marcelo Salas hace tremendo reclamo contra los árbitros de la Liga de Ascenso

No es la primera vez que Marcelo Salas siente que Deportes Temuco ha sido perjudicado en la Liga de Ascenso 2025. Al menos así lo dejó saber el Matador luego de esa caída ante el Decano, que se confirmó como un serio contendor al título y el retorno a la máxima categoría del fútbol chileno.

Marcelo Salas dejó su queja luego de la caída del Pije frente al Decano. (Dragomir Yankovic/Photosport).

Pero es justo decir que recibió una gran ayuda en esta acción que Araos no pitó en el minuto 5 del encuentro. “No puede ser que cada fin de semana se hable más de los árbitros que del fútbol. Esto afecta a los clubes y al campeonato en general“, agregó Salas, muy molesto por un nuevo traspié del Pije en esta atribulada campaña.

Así festejó Jorge Gatica su gol ante Temuco en el estadio Germán Becker. (Ricardo Ulloa/Photosport).

De todas formas, Temuco no puede perder el foco, pues es necesario preparar la fecha 22. Será una visita frente a San Luis de Quillota, que luego de la caída ante Unión San Felipe destituyó a Juan José Luvera como DT. En su lugar, los Canarios nombraron a Fernando Guajardo, quien hace muy poco había sido cesado en Provincial Osorno.

