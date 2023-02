José Castro respalda a Matías Zaldivia en la U: "Me ayuda mucho, me habla y aconseja"

Universidad de Chile abre la sexta fecha del Campeonato Nacional 2023 este viernes desde las 20:00 horas en el estadio La Granja frente a Curicó Unido. Los azules enfrentarán a un rival que comienza la competencia internacional, pero con la confianza de las dos victorias en línea ante Magallanes y O’Higgins.

En rueda de prensa, el lateral izquierdo titular hasta ahora de Mauricio Pellegrino y canterano del Chuncho, José Castro, manifestó que “estoy feliz porque se han dado los resultados. Personalmente también estoy feliz por mi momento”.

Además, explicó que ha ganado con la llegada del entrenador: “sentarme a conversar sobre mis virtudes y falencia. Necesitaba a una persona que me dijera qué estoy haciendo bien y qué estoy haciendo mal. Me aclaró qué es lo que hacía y lo estoy trabajando en la semana”.

Sobre la misma, Castro valoró y defiende la llegada del resistido Matías Zaldivia a la U desde Colo Colo. “Él es un jugador muy experimentado. Yo estoy recién apareciendo y un jugador con esa experiencia me sirve mucho a mí. Siempre se dice que en mi puesto no hay un jugador con experiencia, y Matías me ayuda mucho, me habla y aconseja”, expuso.

Consultado por el partido ante Curicó, José Castro expone que “nosotros pensamos en ganar, es lo que queremos. Nos serviría mucho porque ya tenemos la confianza de dos partidos ganados que no se daban hace tiempo. Nos servirá demasiado para ver para qué estamos. (…) Es lo que siempre queremos: ganar. Invito al hincha que siga creyendo en nosotros. Se vienen cosas buenas”.

“Lo del año pasado ya fue, fue un momento malo y lo estamos revirtiendo. Están saliendo las cosas como deben salir, como lo intentamos. Feliz por el momento que estamos viviendo”, complementó el zaguero.

Por último, el lateral izquierdo de Universidad de Chile tuvo palabras para el criticado referato chileno: “lo comentábamos por el tema de las faltas y el siga-siga, pero los árbitros se están dando un papel protagónico que no debería ser, porque los importantes somos los jugadores, somos los que le damos vida al fútbol. Ellos tienen otro papel y se toman el protagonismo”, sentenció.